Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Warunki na łebskich plażach są dziś wyjątkowo stabilne. Przy bardzo słabym wietrze i przyjemnych temperaturach, zarówno plaża A, B, jak i C oferują doskonałe warunki do bezpiecznego wypoczynku. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, które dziś czekają na wczasowiczów:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

. Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s, co oznacza niemal bezwietrzną aurę i brak wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: OTWARTE . Podobnie jak na sąsiedniej plaży, odnotowano tu temperaturę powietrza 18°C oraz wody 19°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja najmłodszym i miłośnikom spokojnego dryfowania. Stan wody jest bez zarzutu.

. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, odnotowano tu temperaturę powietrza 18°C oraz wody 19°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprzyja najmłodszym i miłośnikom spokojnego dryfowania. Stan wody jest bez zarzutu. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: OTWARTE. Trzecia z monitorowanych plaż również zaprasza do bezpiecznej kąpieli. Temperatura powietrza (18°C) i wody (19°C) są identyczne, a wiatr osiągający zaledwie 2 m/s gwarantuje brak silnych prądów i falowania.

Warto zauważyć, że woda w Bałtyku jest obecnie cieplejsza niż samo powietrze, co może zachęcać do dłuższych kąpieli. Należy jednak pamiętać o zachowaniu zdrowego rozsądku i stopniowym schładzaniu organizmu przed wejściem do wody.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

Na plażowiczów czekają doskonałe wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że jest ona w pełni bezpieczna dla zdrowia i przydatna do kąpieli. Sytuacja na wybrzeżu jest stabilna, dzięki czemu można bez przeszkód korzystać z uroków letnich kąpieli w Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: zapowiada się bardzo spokojny dzień z temperaturą powietrza rzędu 18°C, wodą o temperaturze 19°C oraz znikomym wiatrem osiągającym zaledwie 2 m/s. To idealny moment na wyciszenie i relaks na piasku, zwłaszcza że już od piątku plaża przy ulicy Turystycznej zamieni się w tętniące życiem centrum rozrywki TVN. Choć dzisiejsza aura jest wyjątkowo łagodna, kluczem do udanego wypoczynku pozostaje złota zasada plażowicza: zawsze należy kontrolować oznaczenia na masztach ratowników. Bezpieczna kąpiel to tylko ta w miejscach strzeżonych i przy braku czerwonej flagi – słuchanie poleceń profesjonalnych służb to gwarancja udanego urlopu.

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