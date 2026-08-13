Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Po gwałtownym falowaniu z poprzedniego dnia, wiatr w usteckim kurorcie osłabł do zaledwie 1 m/s, co zaowocowało niemal idealnie gładką taflą wody. Obie usteckie plaże są dziś w pełni dostępne dla spragnionych relaksu urlopowiczów. Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk:

Ustka Wschód: Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , a woda w Bałtyku ma zachęcające 19°C . Najnowsza ocena sanitarna z 12 sierpnia potwierdza, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 24 sierpnia.

Kąpielisko jest i w pełni bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku ma zachęcające . Najnowsza ocena sanitarna z 12 sierpnia potwierdza, że woda jest w pełni zdatna do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 24 sierpnia. Ustka Zachód II: Tu również panują świetne warunki. Kąpielisko zaprasza plażowiczów – termometry wskazują 21°C w cieniu, a woda osiągnęła temperaturę 19°C. Podobnie jak po wschodniej stronie, woda została oficjalnie oceniona jako zdatna do kąpieli 12 sierpnia, a następny test czystości odbędzie się 24 sierpnia.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się corocznej zmory bałtyckich plażowiczów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno oficjalne raporty Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak i bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest wolna od uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia mikroorganizmów. Można więc bez obaw korzystać z letniego orzeźwienia, mając na uwadze, że stan czystości wody jest na bieżąco kontrolowany przez służby sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Ustce są wręcz wymarzone do rekreacji – stabilne 21°C w powietrzu, spokojne morze o temperaturze 19°C oraz minimalny wiatr 1 m/s stwarzają doskonałe warunki dla całych rodzin. Choć dzisiaj nad usteckimi plażami nie wiszą czerwone ostrzeżenia, pamiętajmy o nadrzędnej złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody zawsze upewnijmy się, jaki kolor flagi aktualnie powiewa na maszcie ratowniczym. Warunki na Bałtyku potrafią zmienić się w ciągu zaledwie kilku godzin, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników i unikanie kąpieli w miejscach niestrzeżonych to klucz do bezpiecznego powrotu z wakacji.

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