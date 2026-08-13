Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Dziś, 13 sierpnia, plażowicze w Krynicy Morskiej mogą bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku. Wyjątkowo sprzyjająca, bezstresowa aura i niemal bezwietrzny dzień – wiatr osiąga zaledwie 1 m/s – gwarantują doskonałe warunki do rekreacji na piasku i w wodzie. Nad całym regionem panuje stabilny układ pogodowy przynoszący słaby wiatr i umiarkowane zachmurzenie. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do morza jest w pełni dozwolone. Choć na plażach temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, to woda jest o stopień cieplejsza i ma stabilne 19°C. Wszystkie monitorowane plaże są bezpieczne i gotowe na przyjęcie turystów.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk wraz z aktualnymi warunkami:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s.

woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: woda przydatna do kąpieli (ostatnia ocena z 7 sierpnia), brak czerwonej flagi, temperatura powietrza 18°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre informacje dla wszystkich osób obawiających się uciążliwych glonów. Na żadnym z czterech kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano zakwitu sinic. Oficjalne oceny czystości wody potwierdzają, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnie badania laboratoryjne próbek wody przeprowadzono 7 sierpnia i wykazały one nienaganny stan sanitarny. Kolejne planowane badanie wody zaplanowano na 18 sierpnia, jednak ratownicy na bieżąco monitorują stan wody pod kątem wizualnym, aby zapewnić plażowiczom maksymalne bezpieczeństwo.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki to idealny czas na relaks nad morzem przy łagodnej aurze. Delikatny wiatr o prędkości 1 m/s nie powoduje powstawania fal, co czyni kąpiel bezpieczną nawet dla najmłodszych. Woda o temperaturze 19°C oferuje przyjemne orzeźwienie przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C na samej plaży, choć w głębi lądu termometry mogą wskazywać nieco wyższe wartości. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego urlopowicza: warunki nad Bałtykiem mogą się szybko zmieniać. Zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Biała flaga to zaproszenie do bezpiecznej zabawy, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza.

A po udanym dniu na plaży warto sprawdzić lokalne atrakcje – już dziś wieczorem w porcie jachtowym odbędzie się koncert z cyklu Krynica Morska w rytmie disco polo, podczas którego wystąpią Luk Rosi oraz Lamaro. To idealne zwieńczenie wspaniałego, letniego dnia!

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