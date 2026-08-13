Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chałupach zapraszają

Dla wszystkich wczasowiczów spędzających urlop na Półwyspie Helskim mamy doskonałe wiadomości. Jedyne oficjalne, strzeżone kąpielisko w tym kurorcie jest dzisiaj w pełni dostępne dla spragnionych relaksu plażowiczów. Brak czerwonej flagi oznacza, że wejście do wody jest bezpieczne i dozwolone.

Oto szczegółowe warunki na kąpielisku:

Chałupy wejście na plażę nr 21: Kąpielisko jest OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi 20°C, a wody w Bałtyku 17°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny – wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co gwarantuje spokojną taflę wody.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Osoby obawiające się uciążliwego i niebezpiecznego dla zdrowia zakwitu glonów mogą odetchnąć z ulgą. Na monitorowanym kąpielisku w Chałupach nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona przez sanepid 5 sierpnia 2026 roku, jednoznacznie potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie czystości zaplanowano na 17 sierpnia 2026 roku, co pozwala na bieżąco monitorować bezpieczeństwo plażowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Chałupach sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma orzeźwiające 17°C. Przy minimalnym wietrze wynoszącym 1 m/s morze jest spokojne, co tworzy doskonałe warunki do plażowania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: niezależnie od tego, jak bezpiecznie wygląda woda, zawsze przed wejściem sprawdźmy barwę wywieszonej na kąpielisku flagi i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności i rozwagi.

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