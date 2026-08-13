Kolejny dzień trwają poszukiwania windsurfera z Bydgoszczy! Policja analizuje nagrania i prosi o pomoc

D.P
2026-08-13 8:31

Kolejny dzień trwają poszukiwania 35-letniego windsurfera z Bydgoszczy. Tom Pietrzak we wtorek, 11 sierpnia, wypożyczył w Chałupach sprzęt do windsurfingu, a następnie wypłynął na Zatokę Pucką. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu. Mężczyzna nie pojawił się ponownie na brzegu, a na plaży znaleziono jego deskę. Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć 35-latka lub wiedzą, co się z nim stało, o pilny kontakt.

Trwa akcja poszukiwawcza zaginionego windsurfera. Tom Pietrzak zostawił sprzęt w Chałupach

Poszukiwany Tom Pietrzak ma 35 lat i pochodzi z Bydgoszczy. We wtorek, 11 sierpnia, około godz. 12.30 wypożyczył sprzęt windsurfingowy w Chałupach na Półwyspie Helskim i ruszył na Zatokę Pucką. Kilka godzin później, po godz. 15, na plaży znaleziono deskę, z której korzystał. Nie było przy niej jednak 35-latka. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja, w której uczestniczyły m.in. służby ratunkowe, policja i Straż Graniczna.

W poszukiwania włączyli się także lotnicy Marynarki Wojennej. Śmigłowiec wysłany z bazy w Gdyni sprawdzał z powietrza obszar, na którym mógł znajdować się zaginiony. Tego samego dnia przed godz. 21 Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zakończyła swoje działania. Poszukiwania mężczyzny są jednak kontynuowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

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Policja sprawdza każdy ślad ws. Toma Pietrzaka. Funkcjonariusze analizują monitoring i apelują o wsparcie

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- Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku prowadzą poszukiwania 35-letniego Toma Pietrzaka, mieszkańca Bydgoszczy. (…) Mężczyzna wypożyczył sprzęt do windsurfingu w Chałupach i wypłynął na Zatokę Pucką. Do chwili obecnej nie powrócił. Rysopis: około 190 cm wzrostu, szczupłej budowy ciała, wysportowany, włosy ciemny blond, dwu-trzydniowy zarost, oczy niebieskie - informowała Komenda Powiatowa Policji w Pucku w komunikacie.

W dniu zaginięcia 35-latek miał na sobie piankę z krótkimi nogawkami i czarną bluzę z białymi napisami. Pucka policja analizuje obecnie zapisy z kamer monitoringu, rozmawia ze świadkami i weryfikuje wszystkie sygnały, które mogą przyczynić się do ustalenia, gdzie znajduje się Tom Pietrzak.

Policjanci proszą o pomoc każdego, kto widział zaginionego lub dysponuje informacjami, które mogą okazać się istotne dla prowadzonych poszukiwań. W takim przypadku należy skontaktować się z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Pucku lub zadzwonić pod numer alarmowy 112.             

Odkrywczynie Znaczeń odc. 3
Tom Pietrzak, obok radiowóz i tablica Chałupy. O poszukiwaniach windsurfera przeczytasz na Eska Trójmiasto.
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