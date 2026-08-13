Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Dziś na obu oficjalnych kąpieliskach w Stegnie powiewają białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne i dozwolone. Choć w ostatnich dniach media obiegały nagrania z plażowiczami nieodpowiedzialnie blokującymi korytarze życia, dziś sytuacja na piasku wydaje się znacznie spokojniejsza i bardziej uporządkowana. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): Temperatura wody wynosi dziś 19°C przy temperaturze powietrza sięgającej 17°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura wody wynosi dziś przy temperaturze powietrza sięgającej . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): Warunki są tutaj niemal bliźniacze. Ratownicy odnotowali temperaturę powietrza na poziomie 17°C oraz temperaturę wody wynoszącą przyjemne 19°C. Przy wietrze o sile 2 m/s morze jest wyjątkowo spokojne, a brak czerwonej flagi zaprasza do bezpiecznej rekreacji.

Co ciekawe, woda w Bałtyku jest dziś cieplejsza niż samo powietrze! Taka termiczna anomalia sprawia, że wejście do morza może wydawać się zaskakująco przyjemne, szczególnie po porannym orzeźwieniu.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących urlop nad Zatoką Gdańską obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Na szczęście dla osób odpoczywających na Mierzei Wiślanej sytuacja wygląda bardzo dobrze – na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic.

Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają, że jakość wody w Stegnie spełnia wszelkie normy. Choć na początku sierpnia sanepid zamykał niektóre plaże w Gdyni czy na Półwyspie Helskim z powodu tych toksycznych mikroorganizmów, prądy morskie i sprzyjający wiatr oszczędziły tutejsze plaże. Warto dodać, że kolejne rutynowe badanie czystości wody jest zaplanowane na dzisiaj, czyli 13 sierpnia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartek, 13 sierpnia, przynosi idealną pogodę na spacery i umiarkowane plażowanie. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 17°C, wodzie o temperaturze 19°C i niemal bezwietrznej aurze (wiatr 2 m/s), warunki sprzyjają regeneracji sił. Prognozy długoterminowe zapowiadają jednak, że to dopiero cisza przed ponownym uderzeniem upałów, które mają powrócić już w nadchodzący weekend.

Pamiętajcie o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrzcie na maszt ratowniczy i sprawdźcie kolor flagi. Nawet przy najpiękniejszej pogodzie warunki na morzu mogą ulec gwałtownej zmianie, a decyzje ratowników dyktowane są wyłącznie Waszym bezpieczeństwem. Wypoczywajcie odpowiedzialnie i pamiętajcie o pozostawieniu wolnej przestrzeni dla służb ratunkowych na wypadek sytuacji awaryjnej!

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