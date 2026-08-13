Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Chociaż początek sierpnia przyniósł plażowiczom spore rozczarowanie z powodu chwilowego zamknięcia plaży, dziś po tych problemach nie ma już śladu. Jedyne oficjalne kąpielisko w Mechelinkach jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie turystów, co oficjalnie potwierdziły służby sanitarne. Dodatkowo, po zaciętych zmaganiach najlepszych żeglarzy podczas niedawnych Mistrzostw Polski iQFOiL, na wodach Zatoki Puckiej zapanował upragniony spokój.

Aktualne warunki na plaży prezentują się następująco:

Kąpielisko Mechelinki – OTWARTE. Oficjalna ocena jakości wody z 7 sierpnia potwierdziła, że jest ona całkowicie przydatna do kąpieli (następne rutynowe badanie zaplanowano na 19 sierpnia). Brak czerwonej flagi oznacza, że możemy bez przeszkód cieszyć się urokami tutejszego wybrzeża.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów. Na kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowuje się obecnie zakwitu sinic. Choć jeszcze 6 sierpnia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku zmuszony był wprowadzić tymczasowy zakaz kąpieli z powodu obecności tych mikroorganizmów, sytuacja uległa błyskawicznej poprawie. Przeprowadzone dzień później badania laboratoryjne wykazały, że woda jest już całkowicie czysta i bezpieczna. Dziś możecie wchodzić do wody bez żadnych obaw o swoje zdrowie!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Mechelinkach sprzyjają raczej spokojnym spacerom i brodzeniu w wodzie niż wielogodzinnemu opalaniu. Temperatura powietrza wynosi 17°C, co sprawia, że jest dość rzeźwo. Co ciekawe, woda w Zatoce Puckiej jest dziś cieplejsza od otoczenia i ma przyjemne 19°C. Niemal bezwietrzna aura (prędkość wiatru to zaledwie 1 m/s) gwarantuje brak fal i idealnie gładką taflę wody.

Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie plażowicza: niezależnie od tego, jak spokojna wydaje się woda, zawsze przed wejściem do morza sprawdźcie kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego zawsze stosujcie się do zaleceń ratowników strzegących kąpieliska.

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