Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie i Chłapowie zapraszają

Planujący czwartkowy relaks nad wodą mają powody do radości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk we Władysławowie oraz w pobliskim Chłapowie nie odnotowano dziś żadnych zagrożeń – nie wywieszono czerwonych flag, a woda na każdym odcinku jest w pełni przydatna do kąpieli. Warto dodać, że wiatr jest dziś minimalny, co sprawia, że tafla morza pozostaje wyjątkowo spokojna. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Władysławowo – wejście nr 10: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda ma orzeźwiające 17°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma orzeźwiające . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Kolejne badanie czystości wody zaplanowano na 17 sierpnia. Władysławowo – wejście nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Powietrze ogrzało się tu do 20°C , natomiast woda ma 16°C . Prędkość wiatru to 1 m/s. Kolejna kontrola jakości wody odbędzie się 17 sierpnia.

Powietrze ogrzało się tu do , natomiast woda ma . Prędkość wiatru to 1 m/s. Kolejna kontrola jakości wody odbędzie się 17 sierpnia. Władysławowo – wejście nr 4: Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu 21°C oraz woda o temperaturze 17°C . Słaby wiatr o prędkości 1 m/s zapewnia doskonałe warunki do wypoczynku. Kolejne badanie wody: 17 sierpnia.

Na plażowiczów czeka temperatura powietrza rzędu oraz woda o temperaturze . Słaby wiatr o prędkości 1 m/s zapewnia doskonałe warunki do wypoczynku. Kolejne badanie wody: 17 sierpnia. Władysławowo – wejście nr 6: Idealne warunki z temperaturą powietrza 21°C i wody 17°C . Delikatny wiatr (1 m/s) sprzyja beztroskiemu plażowaniu. Następne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia.

Idealne warunki z temperaturą powietrza i wody . Delikatny wiatr (1 m/s) sprzyja beztroskiemu plażowaniu. Następne badanie wody zaplanowano na 17 sierpnia. Władysławowo – wejście nr 9: Termometry wskazują tu 21°C w cieniu, a woda zachęca temperaturą 17°C przy wietrze 1 m/s. Następne badanie mikrobiologiczne wody przewidziano na 19 sierpnia.

Termometry wskazują tu w cieniu, a woda zachęca temperaturą przy wietrze 1 m/s. Następne badanie mikrobiologiczne wody przewidziano na 19 sierpnia. Chłapowo – wejście nr 12: Temperatura powietrza osiąga komfortowe 21°C , a woda ma 17°C . Prędkość wiatru to ledwie 1 m/s. Kolejne badanie sanitarnych parametrów wody nastąpi 17 sierpnia.

Temperatura powietrza osiąga komfortowe , a woda ma . Prędkość wiatru to ledwie 1 m/s. Kolejne badanie sanitarnych parametrów wody nastąpi 17 sierpnia. Chłapowo – wejście nr 14: Podobnie jak na sąsiedniej plaży, odnotowano tu 21°C w powietrzu oraz 17°C w wodzie. Wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje spokojne morze. Kolejne badanie wody odbędzie się 17 sierpnia.

Dla tych, którzy po zejściu z plaży szukają dodatkowych wrażeń, lokalne władze przygotowały wiele atrakcji. Warto m.in. odwiedzić tutejszą Hallerówkę, gdzie odbywa się doroczna „Halleriada”, oferująca bezpłatny piknik w historycznym klimacie dwudziestolecia międzywojennego.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk – na żadnej z monitorowanych plaż we Władysławowie ani w Chłapowie nie stwierdzono obecności sinic. Ostatnie oficjalne analizy próbek wody oraz bieżące obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Sytuacja ta wpisuje się w ogólny, bardzo korzystny trend na pomorskim wybrzeżu, gdzie w połowie sierpnia większość kąpielisk pozostaje wolna od uciążliwych zakwitów. Plażowicze mogą więc bez przeszkód i bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Królujące dziś nad morzem temperatury oscylujące wokół 20–21°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s) stwarzają wręcz idealne warunki do pływania. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej odpowiedzialności. Nawet przy tak spokojnym morzu należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad: kąpać się wyłącznie w strefach strzeżonych przez ratowników i zawsze zwracać uwagę na kolor wywieszonej na maszcie flagi. Choć dzisiejsze warunki są doskonałe, sytuacja na morzu potrafi zmienić się dynamicznie, dlatego czujność i słuchanie poleceń ratowników to absolutny fundament udanego wypoczynku.

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