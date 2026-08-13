Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-13 10:16

Wspaniałe informacje dla wszystkich wypoczywających w Rewie – 13 sierpnia oba lokalne kąpieliska są w pełni otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli. Choć dzisiejszy dzień rozpoczął się od chłodniejszego poranka i lokalnych mgieł, brak silnego wiatru stwarza świetne warunki do spokojnego relaksu. To idealny moment na spacer wzdłuż Szpyrku lub bezpieczne wejście do wody, która jest dziś wyjątkowo spokojna.

Biała flaga na wieży ratowniczej na pustej plaży w Rewie. O warunkach kąpieli przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewa. Czy w Rewie można się kąpać 13.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Plażowicze przebywający w Rewie mają dziś powody do radości, ponieważ oba wyznaczone kąpieliska są całkowicie bezpieczne i otwarte dla odwiedzających. Warunki sprzyjają rekreacji, zwłaszcza dla osób, które cenią sobie spokój i brak silnych fal. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

  • Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: temperatura wody wynosi przyjemne 19°C, podczas gdy temperatura powietrza to 17°C. Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co gwarantuje w pełni bezpieczny wypoczynek.
  • Rewa od strony Zatoki Puckiej: po drugiej stronie słynnego cypla panują identyczne, stabilne warunki. Temperatura wody wynosi 19°C, a powietrza 17°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że tafla wody jest gładka. Kąpielisko jest otwarte, a badania sanepidu potwierdzają znakomitą jakość wody.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu wczasowiczom nad Bałtykiem, jednak w połowie sierpnia sytuacja na pomorskim wybrzeżu jest wyjątkowo korzystna. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej woda pozostaje czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Sanepid regularnie monitoruje stan wody, a najnowsze doniesienia potwierdzają brak jakichkolwiek zagrożeń biologicznych w tym rejonie. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rewie charakteryzuje się bardzo bezpiecznymi parametrami. Choć temperatura powietrza wynosi 17°C, to woda w morzu jest od niego cieplejsza, osiągając przyjemne 19°C. Przy niemal całkowitym braku wiatru (zaledwie 1 m/s), tafla wody pozostaje gładka, co eliminuje ryzyko powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnych warunkach zawsze należy kontrolować barwę wywieszonej na kąpielisku flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo.

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