Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Plażowicze przebywający w Rewie mają dziś powody do radości, ponieważ oba wyznaczone kąpieliska są całkowicie bezpieczne i otwarte dla odwiedzających. Warunki sprzyjają rekreacji, zwłaszcza dla osób, które cenią sobie spokój i brak silnych fal. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej : temperatura wody wynosi przyjemne 19°C , podczas gdy temperatura powietrza to 17°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co gwarantuje w pełni bezpieczny wypoczynek.

: temperatura wody wynosi przyjemne , podczas gdy temperatura powietrza to . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co gwarantuje w pełni bezpieczny wypoczynek. Rewa od strony Zatoki Puckiej: po drugiej stronie słynnego cypla panują identyczne, stabilne warunki. Temperatura wody wynosi 19°C, a powietrza 17°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że tafla wody jest gładka. Kąpielisko jest otwarte, a badania sanepidu potwierdzają znakomitą jakość wody.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu wczasowiczom nad Bałtykiem, jednak w połowie sierpnia sytuacja na pomorskim wybrzeżu jest wyjątkowo korzystna. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu sinic. Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej woda pozostaje czysta, przejrzysta i w pełni zdatna do kąpieli. Sanepid regularnie monitoruje stan wody, a najnowsze doniesienia potwierdzają brak jakichkolwiek zagrożeń biologicznych w tym rejonie. Można więc bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rewie charakteryzuje się bardzo bezpiecznymi parametrami. Choć temperatura powietrza wynosi 17°C, to woda w morzu jest od niego cieplejsza, osiągając przyjemne 19°C. Przy niemal całkowitym braku wiatru (zaledwie 1 m/s), tafla wody pozostaje gładka, co eliminuje ryzyko powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnych warunkach zawsze należy kontrolować barwę wywieszonej na kąpielisku flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników dbających o nasze bezpieczeństwo.

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