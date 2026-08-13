Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Stabilna sytuacja baryczna i słaby wiatr sprawiają, że warunki do plażowania są dziś doskonałe. Na wszystkich monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano żadnych zagrożeń, dzięki czemu wejścia do wody pozostają otwarte. Ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag, a oficjalne kontrole sanitarne potwierdzają świetną jakość wody. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż:

Kąpielisko Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością 3 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (badanie z 6 sierpnia), a kolejny test zaplanowano na 18 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi 18°C, a woda w Bałtyku ma 17°C. Wiatr jest bardzo łagodny i wieje z prędkością 3 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (badanie z 6 sierpnia), a kolejny test zaplanowano na 18 sierpnia. Kąpielisko Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Warunki są identyczne – powietrze ma 18°C, a woda 17°C. Przy wietrze o sile 3 m/s morze jest spokojne. Ostatnie badanie wody z 6 sierpnia potwierdziło jej czystość, a kolejne analizy laboratoryjne odbędą się 19 sierpnia.

Warunki są identyczne – powietrze ma 18°C, a woda 17°C. Przy wietrze o sile 3 m/s morze jest spokojne. Ostatnie badanie wody z 6 sierpnia potwierdziło jej czystość, a kolejne analizy laboratoryjne odbędą się 19 sierpnia. Kąpielisko Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Tutaj również odnotowano 18°C w cieniu oraz 17°C w wodzie. Słaby wiatr (3 m/s) gwarantuje brak wysokich fal. Woda jest w pełni bezpieczna (ocena z 6 sierpnia), a następne badanie zaplanowano na 18 sierpnia.

Dzięki sprzyjającej aurze wyżowej, którą przynosi nad polskie morze antycyklon, można cieszyć się słońcem i spokojną taflą wody.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów wody. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Zarówno badania laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje ratowników potwierdzają, że woda jest przejrzysta, wolna od toksycznych glonów i całkowicie bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Można bez obaw korzystać z uroków letniego Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem umiarkowanych temperatur – 18°C w powietrzu i 17°C w wodzie to świetna okazja do aktywnego wypoczynku na brzegu lub orzeźwiających kąpieli. Słaby wiatr o prędkości 3 m/s sprawia, że odczuwalny chłód jest minimalny. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek to taki, w którym szanuje się żywioł. Choć dziś warunki są idealne, zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić maszt ratowniczy. Brak flagi lub flaga biała to zielone światło do kąpieli, natomiast flaga czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Słuchanie poleceń ratowników to klucz do udanego i bezpiecznego urlopu.

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