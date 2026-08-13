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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają
Warunki na gdańskim wybrzeżu są dziś wprost wymarzone do rekreacji. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że woda jest spokojna, a brak uciążliwych upałów pozwala na komfortowy wypoczynek. Oto szczegółowy przegląd gdańskich plaż, na których bez obaw można dziś zażywać kąpieli:
- Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma przyjemne 20°C. Ostatnia ocena czystości wody z 10 sierpnia potwierdza jej przydatność do kąpieli.
- Gdańsk Stogi: Najcieplejsze powietrze odnotowano właśnie tutaj – słupki rtęci wskazują 21°C, natomiast temperatura wody to 18°C. Kolejne badanie wody zaplanowano na 21 sierpnia.
- Gdańsk Jelitkowo: Powietrze ma 20°C, a woda zachęca temperaturą 20°C. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Gdańsk Świbno: Nieco rześka atmosfera z temperaturą powietrza i wody wynoszącą po 18°C. Idealne miejsce dla szukających spokoju.
- Gdańsk Orle: Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły komfortowe 20°C. Ratownicy zapraszają do bezpiecznej kąpieli.
- Molo Gdańsk Brzeźno: Temperatura powietrza to 19°C, a woda ma 20°C. Doskonałe warunki do popołudniowego relaksu.
- Gdańsk Sobieszewo: Nadmorski mikroklimat przyniósł 17°C w powietrzu, jednak woda jest znacznie cieplejsza i ma aż 20°C.
- Hallera Gdańsk Brzeźno: Kolejny punkt w Brzeźnie z temperaturą powietrza 19°C i wody 20°C.
- Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Podobnie jak na sąsiednich plażach Jelitkowa, odnotowano tu 19°C w powietrzu i 20°C w wodzie.
Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu wczasowiczów temat sinic to kluczowa kwestia podczas planowania urlopu nad Bałtykiem. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na gdańskich kąpieliskach nie odnotowano dziś obecności sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta i bezpieczna. Ostatnie oficjalne badania przeprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny potwierdzają pomyślne wyniki jakości wody w całym regionie. Nie musimy się zatem obawiać nagłych zakazów wchodzenia do morza, które zdarzały się w innych częściach wybrzeża w ubiegłych tygodniach.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Czwartek przynosi stabilną, przyjemną aurę z umiarkowanym zachmurzeniem, dając wytchnienie od męczących upałów. Średnia temperatura powietrza na plażach oscyluje wokół 19–21°C, natomiast woda w morzu ma miejscami nawet 20°C, co sprawia, że jest niemal tak ciepła jak powietrze. Słaby wiatr o sile 1 m/s eliminuje ryzyko wysokich fal. Pamiętajmy jednak, że bezpieczna kąpiel to taka pod okiem profesjonalistów. Zawsze zwracajmy uwagę na kolor wywieszonej na plaży flagi (biała oznacza bezpieczną kąpiel, czerwona kategoryczny zakaz wchodzenia do wody) i bezwzględnie stosujmy się do poleceń gdańskich ratowników.