Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

Dzięki wpływowi potężnego układu wyżowego, który 13 sierpnia przyniósł upragnioną stabilizację aury w całej Polsce, nad wybrzeżem panuje niemal bezwietrzna pogoda. Bałtyk jest niezwykle spokojny, a stan morza w rejonie wybrzeża środkowego określa się na zaledwie 1 w skali Beauforta. Tak dogodne warunki sprawiły, że na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach w Rowach ratownicy nie mieli podstaw do wywieszania czerwonych flag – wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne. Oto szczegółowy wykaz plaż wraz z aktualnymi parametrami:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s . Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena sanitarna z 29 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia).

Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma . Wiatr wieje z minimalną prędkością . Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena sanitarna z 29 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia). Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, doskonałe warunki – temperatura powietrza to 19°C , wody 18°C , przy wietrze zaledwie 1 m/s . Woda jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym.

Identyczne, doskonałe warunki – temperatura powietrza to , wody , przy wietrze zaledwie . Woda jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Rowy Zachód Apator: Nieco cieplej na brzegu – termometry wskazują tu 20°C , woda ma przyjemne 18°C , a wiatr jest niemal nieodczuwalny ( 1 m/s ). Jakość wody bez zastrzeżeń.

Nieco cieplej na brzegu – termometry wskazują tu , woda ma przyjemne , a wiatr jest niemal nieodczuwalny ( ). Jakość wody bez zastrzeżeń. Rowy Zachód Centralne: Bardzo popularne kąpielisko oferuje dziś temperaturę powietrza rzędu 20°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C . Delikatny wietrzyk o prędkości 1 m/s sprzyja plażowaniu.

Bardzo popularne kąpielisko oferuje dziś temperaturę powietrza rzędu oraz temperaturę wody wynoszącą . Delikatny wietrzyk o prędkości sprzyja plażowaniu. Rowy Zachód Domki Letniskowe: Tutaj odnotowano 20°C w cieniu, natomiast woda w morzu jest o stopień chłodniejsza i wynosi 17°C . Ruch powietrza to zaledwie 1 m/s . Jakość wody zatwierdzona przez inspektorat sanitarny.

Tutaj odnotowano w cieniu, natomiast woda w morzu jest o stopień chłodniejsza i wynosi . Ruch powietrza to zaledwie . Jakość wody zatwierdzona przez inspektorat sanitarny. Rowy Zachód Radomsko: Warunki idealne na relaks – temperatura powietrza wynosi 20°C , wody 17°C , a wiatr to symboliczne 1 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.

Warunki idealne na relaks – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr to symboliczne . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli. Rowy Zachód Słoneczko: Na plażowiczów czeka przyjemne 20°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu urlopowiczów kluczowe jest pytanie o czystość wody pod kątem niebezpiecznych mikroorganizmów. Mamy świetne wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano zakwitu sinic. Całe wybrzeże środkowe oraz otwarty Bałtyk są w tym momencie wolne od tego problemu. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan wody, a ostatnie analizy laboratoryjne jednoznacznie potwierdziły jej przydatność do bezpiecznych kąpieli. Można bez obaw cieszyć się morską bryzą i bezpiecznie wchodzić do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, czwartek w Rowach przynosi optymalną aurę dla każdego, kto marzy o wypoczynku nad Bałtykiem. Temperatury powietrza oscylujące wokół 19°C – 20°C w połączeniu z niemal całkowitym brakiem wiatru (zaledwie 1 m/s) i wodą o temperaturze 17°C – 18°C stwarzają wspaniały klimat do rekreacji. Nadchodzące dni, pod wpływem nadciągającej nad Polskę kopuły ciepła, zapowiadają się jeszcze cieplej, z możliwym powrotem upałów. Należy jednak pamiętać, że morze bywa nieprzewidywalne. Nawet przy tak spokojnej i sprzyjającej aurze, jaka panuje dzisiaj, złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty pozostaje baczne obserwowanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo własne i naszych bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie