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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
Dzięki wpływowi potężnego układu wyżowego, który 13 sierpnia przyniósł upragnioną stabilizację aury w całej Polsce, nad wybrzeżem panuje niemal bezwietrzna pogoda. Bałtyk jest niezwykle spokojny, a stan morza w rejonie wybrzeża środkowego określa się na zaledwie 1 w skali Beauforta. Tak dogodne warunki sprawiły, że na wszystkich siedmiu monitorowanych kąpieliskach w Rowach ratownicy nie mieli podstaw do wywieszania czerwonych flag – wejście do wody jest w pełni dozwolone i bezpieczne. Oto szczegółowy wykaz plaż wraz z aktualnymi parametrami:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Wiatr wieje z minimalną prędkością 1 m/s. Woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia oficjalna ocena sanitarna z 29 lipca, kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia).
- Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, doskonałe warunki – temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, przy wietrze zaledwie 1 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym.
- Rowy Zachód Apator: Nieco cieplej na brzegu – termometry wskazują tu 20°C, woda ma przyjemne 18°C, a wiatr jest niemal nieodczuwalny (1 m/s). Jakość wody bez zastrzeżeń.
- Rowy Zachód Centralne: Bardzo popularne kąpielisko oferuje dziś temperaturę powietrza rzędu 20°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C. Delikatny wietrzyk o prędkości 1 m/s sprzyja plażowaniu.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Tutaj odnotowano 20°C w cieniu, natomiast woda w morzu jest o stopień chłodniejsza i wynosi 17°C. Ruch powietrza to zaledwie 1 m/s. Jakość wody zatwierdzona przez inspektorat sanitarny.
- Rowy Zachód Radomsko: Warunki idealne na relaks – temperatura powietrza wynosi 20°C, wody 17°C, a wiatr to symboliczne 1 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań do kąpieli.
- Rowy Zachód Słoneczko: Na plażowiczów czeka przyjemne 20°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 1 m/s, co gwarantuje brak wysokich fal.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Dla wielu urlopowiczów kluczowe jest pytanie o czystość wody pod kątem niebezpiecznych mikroorganizmów. Mamy świetne wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano zakwitu sinic. Całe wybrzeże środkowe oraz otwarty Bałtyk są w tym momencie wolne od tego problemu. Służby sanitarne regularnie kontrolują stan wody, a ostatnie analizy laboratoryjne jednoznacznie potwierdziły jej przydatność do bezpiecznych kąpieli. Można bez obaw cieszyć się morską bryzą i bezpiecznie wchodzić do wody.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, czwartek w Rowach przynosi optymalną aurę dla każdego, kto marzy o wypoczynku nad Bałtykiem. Temperatury powietrza oscylujące wokół 19°C – 20°C w połączeniu z niemal całkowitym brakiem wiatru (zaledwie 1 m/s) i wodą o temperaturze 17°C – 18°C stwarzają wspaniały klimat do rekreacji. Nadchodzące dni, pod wpływem nadciągającej nad Polskę kopuły ciepła, zapowiadają się jeszcze cieplej, z możliwym powrotem upałów. Należy jednak pamiętać, że morze bywa nieprzewidywalne. Nawet przy tak spokojnej i sprzyjającej aurze, jaka panuje dzisiaj, złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty pozostaje baczne obserwowanie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo własne i naszych bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!