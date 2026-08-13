Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Warunki na gdyńskim wybrzeżu są dziś wyjątkowo sprzyjające, a wszystkie strzeżone plaże są otwarte i gotowe na przyjęcie wczasowiczów. Znakomita jakość wody oraz minimalny wiatr stwarzają idealne warunki do pływania. Oto szczegółowy przegląd sytuacji na poszczególnych kąpieliskach:

Gdynia Babie Doły – temperatura powietrza wynosi tu 18°C, a woda ma 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, dzięki czemu morze jest niezwykle spokojne. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli z 5 sierpnia potwierdziła jej bezpieczeństwo, a kolejną kontrolę zaplanowano na 17 sierpnia.

– temperatura powietrza wynosi tu 18°C, a woda ma 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, dzięki czemu morze jest niezwykle spokojne. Ostatnia ocena przydatności wody do kąpieli z 5 sierpnia potwierdziła jej bezpieczeństwo, a kolejną kontrolę zaplanowano na 17 sierpnia. Gdynia Orłowo – powietrze ogrzało się tu do 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Przy symbolicznym wietrze 1 m/s panują doskonałe warunki do relaksu. Osoby o ograniczonej mobilności mogą skorzystać z wygodnej, 33-metrowej kładki prowadzącej bliżej brzegu. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli (badanie z 5 sierpnia, następne już 17 sierpnia).

– powietrze ogrzało się tu do 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Przy symbolicznym wietrze 1 m/s panują doskonałe warunki do relaksu. Osoby o ograniczonej mobilności mogą skorzystać z wygodnej, 33-metrowej kładki prowadzącej bliżej brzegu. Woda jest w pełni zdatna do kąpieli (badanie z 5 sierpnia, następne już 17 sierpnia). Gdynia Redłowo – to jedno z cieplejszych miejsc dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza wynoszącą 20°C i wody osiągającą 20°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje brak fal. Kąpielisko, które jeszcze kilka dni temu borykało się z problemem sinic, jest już całkowicie czyste, co potwierdziło badanie wody z 8 sierpnia. Kolejna ocena stanu wody odbędzie się 17 sierpnia.

– to jedno z cieplejszych miejsc dzisiejszego dnia z temperaturą powietrza wynoszącą 20°C i wody osiągającą 20°C. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje brak fal. Kąpielisko, które jeszcze kilka dni temu borykało się z problemem sinic, jest już całkowicie czyste, co potwierdziło badanie wody z 8 sierpnia. Kolejna ocena stanu wody odbędzie się 17 sierpnia. Gdynia Śródmieście – popularna plaża miejska odnotowuje dziś 20°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie. Wiatr o prędkości 1 m/s stwarza bezpieczne warunki dla najmłodszych. Na miejscu dostępne są specjalne udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym kładki oraz wózek amfibia do kąpieli. Woda spełnia wszystkie normy czystości (ocena z 5 sierpnia, kolejne badanie 17 sierpnia).

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich wypoczywających w Trójmieście. Na żadnym z gdyńskich kąpielisk nie odnotowano obecnie obecności sinic. Chociaż na początku sierpnia kapryśna, upalna pogoda sprzyjała powstawaniu zakwitów i zmusiła służby sanitarne do czasowego zamknięcia plaży w Redłowie, sytuacja szybko uległa poprawie. Przeprowadzone badania laboratoryjne potwierdziły, że woda jest wolna od niebezpiecznych toksyn i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Można więc bez obaw korzystać z uroków letnich kąpieli na całym gdyńskim wybrzeżu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Czwartek, 13 sierpnia, przynosi umiarkowanie ciepłą i spokojną aurę. Przy temperaturach powietrza rzędu 18-20°C oraz wodzie o temperaturze 19-20°C, morskie kąpiele będą przyjemnie orzeźwiające. Praktycznie bezwietrzna pogoda (zaledwie 1 m/s) gwarantuje brak falowania, co ułatwia pływanie. Warto jednak pamiętać, że warunki nad Bałtykiem mogą zmienić się bardzo dynamicznie. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku jest każdorazowe sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń czuwających nad bezpieczeństwem ratowników.

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