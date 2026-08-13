Nowy polski okręt zostanie zwodowany. Czy wykorzysta pełnię możliwości bez śmigłowów?

ORP Wicher pierwszą fregatą programu Miecznik

12 sierpnia na terenie PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni przeprowadzono uroczystość chrztu ORP Wicher. Następnego dnia okręt ma znaleźć się na wodach Zatoki Gdańskiej. Do jego zwodowania wykorzystana zostanie ogromna barka półzanurzalna Boabarge 33.

ORP Wicher otwiera serię trzech fregat budowanych w ramach programu Miecznik. Po nim powstaną Burza oraz Huragan. Nowoczesne jednostki mają przejąć zadania wysłużonych fregat typu Oliver Hazard Perry – ORP Gen. K. Pułaski i ORP Gen. T. Kościuszko, przekazanych Polsce przez USA. Zgodnie z planem trzy Mieczniki mają rozpoczynać służbę kolejno w 2029, 2030 oraz 2031 roku.

Nowoczesna fregata bez śmigłowca

Istotną częścią możliwości bojowych fregat tego typu jest lotnictwo pokładowe. Śmigłowiec może służyć m.in. do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych, wskazywania celów oraz prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

Sytuacja zmieniła się w listopadzie 2025 roku, kiedy ze służby wycofano śmigłowce Kaman SH-2G Super Seasprite. Tym samym polska Marynarka Wojenna pozostała bez maszyn przystosowanych do stałego działania z pokładów okrętów.

Rozwiązaniem ma być program Kondor, w ramach którego Polska planuje pozyskać od czterech do ośmiu wielozadaniowych śmigłowców morskich. Agencja Uzbrojenia zajmuje się tym projektem od 2020 roku. Mimo upływu ponad sześciu lat nadal trwa jednak etap analityczny, a właściwe postępowanie dotyczące zakupu nowych maszyn jeszcze nie ruszyło.

Zwodowanie Wichra będzie ważnym etapem jego budowy, ale nie oznacza zakończenia prac. Fregata musi jeszcze zostać wyposażona, przejść integrację systemów uzbrojenia oraz próby na morzu. Okręt ma oficjalnie wejść do służby w 2029 roku.

Resort obrony ma zatem jeszcze kilka lat na rozwiązanie kwestii śmigłowców. Jeśli program Kondor nadal będzie się opóźniał, ORP Wicher może rozpocząć służbę bez własnej maszyny pokładowej. Zapotrzebowanie będzie przy tym rosło, ponieważ takie śmigłowce mają w przyszłości współpracować nie tylko z fregatami programu Miecznik, lecz także z innymi planowanymi jednostkami polskiej floty.

Źródło: Portal Obronny

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