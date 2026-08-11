Amerykanka wybrała pierwszą klasę PKP Intercity

Jak informuje portal Interia, turystka ze Stanów Zjednoczonych podróżowała pociągiem PKP Intercity do Gdańska. Zdecydowała się na bilet pierwszej klasy, ponieważ zależało jej przede wszystkim na konkretnym połączeniu. Nie wybrała bardziej prestiżowych składów, takich jak EIC czy EIP, ponieważ nie odpowiadały jej godziny przejazdu.

Sama pierwsza klasa zrobiła na niej całkiem dobre wrażenie. Kobieta zwróciła uwagę m.in. na przestrzeń w przedziale. Nie wszystko jednak przebiegło tak komfortowo, jak mogłaby sugerować wybrana klasa.

Największym zaskoczeniem był tłok

Podczas przejazdu turystka zauważyła, że w pociągu było bardzo dużo osób. Szczególnie zaskoczył ją widok pasażerów znajdujących się w okolicach pierwszej klasy, mimo że nie wszyscy mieli bilety uprawniające do podróży w tej części składu. Według jej relacji przejście korytarzem momentami było bardzo utrudnione. Tłok sprawił, że podróż nie przypominała spokojnej i komfortowej jazdy, jakiej można oczekiwać po zakupie biletu pierwszej klasy.

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Tak wygląda nowy pociąg PKP Intercity. Zajrzeliśmy do środka!

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WARS pełny pasażerów a PKP wyjaśnia sytuację

Amerykanka zajrzała także do wagonu restauracyjnego WARS. Tam również spotkała się z dużą liczbą podróżnych. Wagon był zatłoczony, co utrudniało znalezienie wolnego miejsca. Po swoim doświadczeniu turystka zwróciła uwagę, że osoby planujące dłuższą podróż pociągiem powinny pomyśleć wcześniej o zabraniu ze sobą czegoś do jedzenia i picia oraz powinny mieć na uwadze fakt, że na korytarzach będzie tłok.

PKP Intercity wyjaśnia zasady dotyczące pierwszej klasy

Historia turystki stała się również okazją do wyjaśnienia ważnej kwestii dotyczącej podróżowania PKP Intercity. Przewoźnik przypomina, że pasażer posiadający bilet drugiej klasy nie może po prostu przenieść się do pierwszej klasy, nawet jeśli znajdują się tam wolne miejsca. Do korzystania z pierwszej klasy uprawnia odpowiedni bilet lub dokonanie wymaganej dopłaty.

Miejcie na uwadze, że nawet jeśli zarezerwujecie pierwszej klasy, zwłaszcza w przedziale, znajdą się tam osoby, które nie zarezerwowały miejsc i będą stać lub leżeć na korytarzu, gdzie trzeba będzie dosłownie przechodzić nad nimi - napisała turystka z USA na Facebooku.