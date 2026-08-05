Nad morzem czy w górach? Rachunki są niemal takie same

Eksperci z PanParagon przeanalizowali anonimowe dane z milionów paragonów dodawanych przez użytkowników aplikacji. Pod lupę wzięto popularne wakacyjne produkty i dania, które turyści najczęściej wybierają podczas urlopu – m.in. lody, pizzę, kawę, schabowego, hot dogi czy naleśniki. Okazuje się, że całkowita wartość porównywanego koszyka zakupowego wyniosła 260,68 zł w miejscowościach górskich oraz 265 zł nad morzem. Różnica to zaledwie 4,32 zł, czyli około 1,66 proc.

Turyści płacą tyle samo za popularne wakacyjne dania

W wielu przypadkach ceny nad morzem i w górach okazały się niemal identyczne. Przykładem są lody – mediana ceny jednej gałki wynosi w obu regionach 9 zł. Tyle samo, bo około 40 zł, kosztuje także popularny schabowy z dodatkami.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku części napojów i przekąsek. Różnice przy rosole czy hot dogach są symboliczne i często wynoszą jedynie kilka groszy. Nieco droższe nad morzem okazały się natomiast m.in. pizza margherita, kawa latte oraz placki ziemniaczane.

Choć ogólny rachunek wypada podobnie, w przypadku konkretnych produktów różnice mogą być już zauważalne. Największą rozbieżność odnotowano przy naleśnikach z serem. Nad morzem mediana ceny tego dania wyniosła 25 zł, podczas gdy w górach było to 19,30 zł. Oznacza to różnicę na poziomie niemal 30 proc.

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Gdzie jest taniej - morze czy góry?

Na podstawie analizy PanParagon minimalnie taniej wypadają góry. Łączna wartość porównywanego koszyka wakacyjnych produktów wyniosła:

góry – 260,68 zł

morze – 265 zł.

Oznacza to, że ceny w obu regionach są obecnie bardzo zbliżone i sam wybór między wypoczynkiem nad Bałtykiem a wyjazdem w góry nie robi dużej różnicy dla portfela. W praktyce jednak wszystko zależy od tego, co kupujemy.

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