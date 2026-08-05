Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastarni zapraszają

To idealny moment na plażowanie na Półwyspie Helskim. Po niedawnych zawirowaniach pogodowych i silnym falowaniu, które jeszcze pod koniec ubiegłego miesiąca krzyżowało plany urlopowiczów, dzisiejsze warunki są wprost wymarzone. Wiatr niemal całkowicie ucichł, co gwarantuje spokojną taflę wody i bezpieczeństwo podczas pływania. Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Jastarni:

Kąpielisko Jastarnia Leśna: Warunki do kąpieli są doskonałe. Temperatura powietrza wynosi 26°C , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C . Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że na morzu panuje spokój. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Warunki do kąpieli są doskonałe. Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Słaby wiatr o prędkości zaledwie sprawia, że na morzu panuje spokój. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kąpielisko Jastarnia Nadmorska-Plażowa: Nadmorska plaża wita turystów świetną pogodą. Termometry wskazują 26°C w cieniu, a woda ma temperaturę 17°C . Przy wietrze wiejącym z prędkością 2 m/s , pływanie jest tu w pełni bezpieczne, co potwierdzają najnowsze oceny czystości wody.

Nadmorska plaża wita turystów świetną pogodą. Termometry wskazują w cieniu, a woda ma temperaturę . Przy wietrze wiejącym z prędkością , pływanie jest tu w pełni bezpieczne, co potwierdzają najnowsze oceny czystości wody. Kąpielisko Jastarnia Ogrodowa: Tutaj również panują identyczne, stabilne warunki. Przyjemne 26°C na brzegu oraz 17°C w wodzie zachęcają do rekreacji. Prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s , a brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla wszystkich miłośników kąpieli.

Tutaj również panują identyczne, stabilne warunki. Przyjemne na brzegu oraz w wodzie zachęcają do rekreacji. Prędkość wiatru wynosi zaledwie , a brak czerwonej flagi oznacza zielone światło dla wszystkich miłośników kąpieli. Kąpielisko Jastarnia Zdrojowa: Ostatni z monitorowanych punktów także nie zgłasza żadnych zastrzeżeń. Warunki termiczne (powietrze 26°C, woda 17°C) oraz minimalny wiatr (2 m/s) gwarantują komfortowy i bezpieczny wypoczynek nad wodą, która jest oficjalnie zdatna do kąpieli.

Sinice w Jastarni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się letniej zmory nadbałtyckich plaż – na żadnym z czterech oficjalnych kąpielisk w Jastarni nie stwierdzono obecności sinic. Najnowsze analizy laboratoryjne oraz codzienne kontrole przeprowadzane przez ratowników potwierdzają, że woda jest krystalicznie czysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie temperatury powietrza w sierpniu sprzyjają rozwojowi cyjanobakterii, to obecna sytuacja w rejonie Zatoki Puckiej oraz otwartego morza jest bardzo korzystna, a plażowicze mogą bez obaw korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Jastarni to kwintesencja udanego lata: temperatura powietrza sięgająca 26°C, bardzo spokojny wiatr (2 m/s) oraz orzeźwiająca woda o temperaturze 17°C tworzą idealny klimat do wypoczynku. Choć warunki są niemal bezbłędne, jako odpowiedzialny przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza. Zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaka flaga na nim powiewa – brak czerwonej flagi to znak, że kąpiel jest dozwolona. Słuchaj poleceń ratowników i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych stref plaży, by Twój letni urlop upłynął bez przykrych niespodzianek.

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