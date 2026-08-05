Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Dla każdego, kto spędza urlop w tym popularnym nadmorskim kurorcie, dzisiejszy dzień przynosi idealne wiadomości – na plażach A, B oraz C nie obowiązują żadne zakazy kąpieli. Przyczynia się do tego łagodna aura i niemal całkowity brak wiatru, co eliminuje ryzyko powstawania niebezpiecznych fal. Co ważne, Łeba niedawno zyskała wysokie trzecie miejsce w rankingu na najlepszą plażę dla rodzin portalu Travelist.pl, co dodatkowo potwierdza doskonałe warunki do wypoczynku z najmłodszymi. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena czystości miała miejsce 23 lipca, a następna planowana jest na 11 sierpnia. Temperatura powietrza wynosi dziś komfortowe 22°C, a temperatura wody w morzu to przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena czystości miała miejsce 23 lipca, a następna planowana jest na 11 sierpnia. Temperatura powietrza wynosi dziś komfortowe 22°C, a temperatura wody w morzu to przyjemne 19°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: Warunki są tu identyczne i wyjątkowo bezpieczne. Przy bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s) powietrze nagrzało się do 22°C, a woda ma 19°C. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest w pełni otwarte dla turystów.

Warunki są tu identyczne i wyjątkowo bezpieczne. Przy bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s) powietrze nagrzało się do 22°C, a woda ma 19°C. Brak czerwonej flagi oznacza, że kąpielisko jest w pełni otwarte dla turystów. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Ostatni z monitorowanych odcinków również zaprasza plażowiczów. Parametry są stabilne – temperatura powietrza to 22°C, temperatura wody wynosi 19°C, a wiatr osiąga jedynie 1 m/s.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się sezonowych zakwitów mikroorganizmów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich trzech strefach (plaże A, B i C) jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do bezpiecznej kąpieli, co potwierdzają regularne analizy i oceny stanu sanitarnego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie to kwintesencja umiarkowanego, przyjemnego lata – temperatura powietrza wynosi 22°C, woda ma zachęcające 19°C, a niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) sprawia, że odczuwalna temperatura sprzyja wielogodzinnemu relaksowi na piasku. Choć warunki są dziś idealne, należy pamiętać o nadrzędnej zasadzie bezpieczeństwa: zawsze przed wejściem do wody trzeba sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem profesjonalistów, natomiast jej brak lub pojawienie się czerwonej flagi to sygnał o bezwzględnym zakazie wchodzenia do morza.

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