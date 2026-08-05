Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdyni zapraszają

Dzisiejsza aura sprzyja plażowaniu, a ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag na żadnym z gdyńskich kąpielisk. Możemy bez przeszkód korzystać z uroków polskiego morza w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. Oto szczegółowe zestawienie sytuacji na poszczególnych plażach:

Gdynia Śródmieście : Temperatura powietrza wynosi dziś 24°C , a woda w zatoce nagrzała się do komfortowych 21°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s), co gwarantuje spokojną taflę wody. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia 2026 roku).

: Temperatura powietrza wynosi dziś , a woda w zatoce nagrzała się do komfortowych . Wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s), co gwarantuje spokojną taflę wody. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 5 sierpnia 2026 roku). Gdynia Babie Doły : Idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku. Termometry wskazują tu 24°C , temperatura wody to 21°C , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Badania potwierdzają wysoką jakość wody.

: Idealne miejsce na ucieczkę od zgiełku. Termometry wskazują tu , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Badania potwierdzają wysoką jakość wody. Gdynia Redłowo : Najcieplejszy punkt na mapie Gdyni – temperatura powietrza sięga tu dzisiaj 25°C , przy temperaturze wody na poziomie 21°C . Delikatny wiaterek (1 m/s) sprzyja spokojnemu plażowaniu.

: Najcieplejszy punkt na mapie Gdyni – temperatura powietrza sięga tu dzisiaj , przy temperaturze wody na poziomie . Delikatny wiaterek (1 m/s) sprzyja spokojnemu plażowaniu. Gdynia Orłowo: Malownicze kąpielisko w sąsiedztwie klifu wita plażowiczów temperaturą powietrza 23°C oraz wody 21°C. Wiatr wieje z prędkością 1 m/s.

Sinice w Gdyni? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwego problemu zakwitu glonów. Na żadnym z monitorowanych gdyńskich kąpielisk nie odnotowano dziś obecności sinic. Przeprowadzone 5 sierpnia 2026 roku badania jednoznacznie potwierdzają, że woda na plażach Śródmieście, Redłowo, Orłowo oraz Babie Doły jest w pełni bezpieczna i zdatna do kąpieli. Choć w ubiegłych tygodniach sezonu letniego wysokie temperatury lokalnie wywoływały czasowe zakwity i zmuszały do wprowadzania czerwonych flag, to obecnie prądy i stabilne warunki oczyściły trójmiejskie plaże, dając plażowiczom zielone światło do bezpiecznej zabawy w wodzie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Gdyni oferuje stabilną, bardzo przyjemną pogodę do wypoczynku nad morzem. Średnia temperatura powietrza w okolicach 23-25°C oraz wyjątkowo ciepła woda w Bałtyku (21°C) to idealne połączenie zarówno dla rodzin z dziećmi, jak i miłośników pływania. Minimalny wiatr o sile 1 m/s sprawia, że na morzu panuje flauta. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad morzem bywa zmienna. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie koloru flagi wywieszonej na stanowisku ratowników – biała flaga pozwala na kąpiel, natomiast czerwona oznacza całkowity zakaz wchodzenia do wody. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, słuchając poleceń ratowników i kąpiąc się wyłącznie na strzeżonych plażach.

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