Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Pogoda na polskim wybrzeżu rozpieszcza turystów wypoczywających nad Bałtykiem. Podczas gdy południowa i centralna część kraju zmaga się z ekstremalnymi upałami i czerwonymi alertami meteorologicznymi, nad samym morzem panuje bardzo komfortowa, letnia aura. Delikatny wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki do rekreacji wodnej.

Ratownicy na obu oficjalnych kąpieliskach w Ustce nie wywiesili dziś czerwonych flag, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Oto szczegółowe warunki na usteckich plażach:

Ustka Wschód – kąpielisko jest OTWARTE . Temperatura powietrza wynosi przyjemne 26°C , a woda w Bałtyku osiągnęła komfortową temperaturę 20°C . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 29 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 10 sierpnia.

– kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda w Bałtyku osiągnęła komfortową temperaturę . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 29 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 10 sierpnia. Ustka Zachód II – kąpielisko jest OTWARTE. Warunki są identyczne jak po wschodniej stronie: temperatura powietrza to 26°C, woda ma 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Woda na tym kąpielisku również jest przydatna do kąpieli, a następne badanie kontrolne odbędzie się 10 sierpnia.

Warto jednak pamiętać, że bezpieczna kąpiel jest możliwa wyłącznie na obszarach strzeżonych przez ratowników. Przypomina o tym tragiczne zdarzenie z końca lipca, kiedy to na niestrzeżonym odcinku plaży w Ustce doszło do utonięcia starszego mężczyzny. Wybierajmy więc wyłącznie wyznaczone i kontrolowane strefy, zwłaszcza że woda w całym regionie jest obecnie w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów bakterii. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic, a woda jest czysta i bezpieczna dla zdrowia. Choć wysokie letnie temperatury sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów w niektórych akwenach na Pomorzu, otwarta przestrzeń usteckiego wybrzeża i sprzyjające prądy morskie skutecznie zapobiegają ich osadzaniu się. Można więc bez żadnych obaw korzystać z uroków orzeźwiających kąpieli w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień to idealny moment na plażowanie w Ustce – temperatura powietrza wynosi 26°C, wody aż 20°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 2 m/s) gwarantuje spokojne morze. Choć warunki są perfekcyjne, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego turysty: bezpieczeństwo zawsze na pierwszym miejscu. Przed wejściem do wody zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowników – tylko biała flaga uprawnia do bezpiecznej kąpieli. Unikajmy dzikich plaż i słuchajmy poleceń ratowników, aby letni wypoczynek przyniósł nam wyłącznie radosne wspomnienia.

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