Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-05 11:16

W obliczu morderczej fali upałów, która zalewa Polskę i przynosi temperatury sięgające lokalnie nawet do 38–40 stopni w cieniu, nadmorskie Rowy okazują się idealną, orzeźwiającą oazą dla zmęczonych żarem urlopowiczów. 5 sierpnia plażowicze mogą tu liczyć na wyjątkowo spokojne morze, niemal bezwietrzną aurę i bezpieczne warunki do kąpieli. Wszystkie strzeżone plaże w miejscowości są dziś w pełni otwarte i zapraszają do bezpiecznego wypoczynku.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży w Rowach. O pogodzie nad morzem przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rowy. Czy w Rowach można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

To idealny moment na wizytę na plaży! Brak silnego wiatru sprawia, że Bałtyk w okolicach Rowów jest dzisiaj wyjątkowo spokojny, co stwarza wręcz doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi. Warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

  • Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 25°C, a wody 19°C. Wiatr jest całkowicie nieodczuwalny (0 m/s). Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.
  • Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, wspaniałe warunki. Powietrze ma 25°C, woda w morzu 19°C, a wiatr wynosi 0 m/s.
  • Rowy Zachód Centralne: Jedna z najchętniej wybieranych plaż oferuje dziś 25°C w cieniu, wodę o temperaturze 19°C oraz delikatny zefirek o prędkości zaledwie 1 m/s.
  • Rowy Zachód Apator: Tutaj termometry wskazują 24°C, a woda ma 19°C. Lekki powiew wiatru wynosi 1 m/s.
  • Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo przyjemne warunki – powietrze 24°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s.
  • Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco orzeźwiająca woda o temperaturze 18°C. Powietrze nagrzało się do 24°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.
  • Rowy Zachód Radomsko: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, woda ma 18°C, powietrze 24°C, a wiatr osiąga łagodne 1 m/s.

Ostatnie oficjalne badania czystości wody we wszystkich tych lokalizacjach przeprowadzono 29 lipca 2026 roku i potwierdziły ostatecznie jej pełną przydatność do kąpieli. Kolejne rutynowe testy zaplanowane są na 17 sierpnia 2026 roku, co daje plażowiczom pełną gwarancję bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów obawia się, że wysokie letnie temperatury szybko doprowadzą do zakwitu sinic w Bałtyku. Na plażowiczów odpoczywających w tym rejonie czekają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z siedmiu monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest przejrzysta i w pełni bezpieczna, co potwierdzają aktualne analizy służb sanitarnych. Podczas gdy w niektórych innych punktach polskiego wybrzeża zgłaszane są lokalne, tymczasowe zakazy kąpieli, Rowy pozostają pod tym względem całkowicie bezpieczną i czystą przystanią.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

W Rowach panuje dziś wymarzona aura do rekreacji: temperatura powietrza oscyluje wokół 24-25°C, woda w morzu osiąga orzeźwiające 18-19°C, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr maksymalnie do 1 m/s) gwarantuje gładką taflę wody. To idealne warunki, by odetchnąć od morderczego upału panującego w głębi kraju. Mimo tak sprzyjających okoliczności, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie złotej zasady bezpieczeństwa: przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo i rozwaga to fundamenty udanego, letniego urlopu nad Bałtykiem.

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