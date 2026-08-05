Spis treści
Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają
To idealny moment na wizytę na plaży! Brak silnego wiatru sprawia, że Bałtyk w okolicach Rowów jest dzisiaj wyjątkowo spokojny, co stwarza wręcz doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi. Warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:
- Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 25°C, a wody 19°C. Wiatr jest całkowicie nieodczuwalny (0 m/s). Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.
- Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, wspaniałe warunki. Powietrze ma 25°C, woda w morzu 19°C, a wiatr wynosi 0 m/s.
- Rowy Zachód Centralne: Jedna z najchętniej wybieranych plaż oferuje dziś 25°C w cieniu, wodę o temperaturze 19°C oraz delikatny zefirek o prędkości zaledwie 1 m/s.
- Rowy Zachód Apator: Tutaj termometry wskazują 24°C, a woda ma 19°C. Lekki powiew wiatru wynosi 1 m/s.
- Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo przyjemne warunki – powietrze 24°C, woda 19°C, wiatr 1 m/s.
- Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco orzeźwiająca woda o temperaturze 18°C. Powietrze nagrzało się do 24°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.
- Rowy Zachód Radomsko: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, woda ma 18°C, powietrze 24°C, a wiatr osiąga łagodne 1 m/s.
Ostatnie oficjalne badania czystości wody we wszystkich tych lokalizacjach przeprowadzono 29 lipca 2026 roku i potwierdziły ostatecznie jej pełną przydatność do kąpieli. Kolejne rutynowe testy zaplanowane są na 17 sierpnia 2026 roku, co daje plażowiczom pełną gwarancję bezpieczeństwa mikrobiologicznego.
Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację
Wielu turystów obawia się, że wysokie letnie temperatury szybko doprowadzą do zakwitu sinic w Bałtyku. Na plażowiczów odpoczywających w tym rejonie czekają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z siedmiu monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest przejrzysta i w pełni bezpieczna, co potwierdzają aktualne analizy służb sanitarnych. Podczas gdy w niektórych innych punktach polskiego wybrzeża zgłaszane są lokalne, tymczasowe zakazy kąpieli, Rowy pozostają pod tym względem całkowicie bezpieczną i czystą przystanią.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
W Rowach panuje dziś wymarzona aura do rekreacji: temperatura powietrza oscyluje wokół 24-25°C, woda w morzu osiąga orzeźwiające 18-19°C, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr maksymalnie do 1 m/s) gwarantuje gładką taflę wody. To idealne warunki, by odetchnąć od morderczego upału panującego w głębi kraju. Mimo tak sprzyjających okoliczności, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie złotej zasady bezpieczeństwa: przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo i rozwaga to fundamenty udanego, letniego urlopu nad Bałtykiem.