Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rowach zapraszają

To idealny moment na wizytę na plaży! Brak silnego wiatru sprawia, że Bałtyk w okolicach Rowów jest dzisiaj wyjątkowo spokojny, co stwarza wręcz doskonałe warunki dla rodzin z dziećmi. Warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

Rowy Wschód Słowińskie I: Temperatura powietrza wynosi 25°C , a wody 19°C . Wiatr jest całkowicie nieodczuwalny ( 0 m/s ). Woda jest w pełni zdatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr jest całkowicie nieodczuwalny ( ). Woda jest w pełni zdatna do kąpieli. Rowy Wschód Słowińskie II: Identyczne, wspaniałe warunki. Powietrze ma 25°C , woda w morzu 19°C , a wiatr wynosi 0 m/s .

Identyczne, wspaniałe warunki. Powietrze ma , woda w morzu , a wiatr wynosi . Rowy Zachód Centralne: Jedna z najchętniej wybieranych plaż oferuje dziś 25°C w cieniu, wodę o temperaturze 19°C oraz delikatny zefirek o prędkości zaledwie 1 m/s .

Jedna z najchętniej wybieranych plaż oferuje dziś w cieniu, wodę o temperaturze oraz delikatny zefirek o prędkości zaledwie . Rowy Zachód Apator: Tutaj termometry wskazują 24°C , a woda ma 19°C . Lekki powiew wiatru wynosi 1 m/s .

Tutaj termometry wskazują , a woda ma . Lekki powiew wiatru wynosi . Rowy Zachód Słoneczko: Bardzo przyjemne warunki – powietrze 24°C , woda 19°C , wiatr 1 m/s .

Bardzo przyjemne warunki – powietrze , woda , wiatr . Rowy Zachód Domki Letniskowe: Nieco orzeźwiająca woda o temperaturze 18°C . Powietrze nagrzało się do 24°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

Nieco orzeźwiająca woda o temperaturze . Powietrze nagrzało się do , a wiatr wieje z prędkością . Rowy Zachód Radomsko: Podobnie jak na sąsiednim kąpielisku, woda ma 18°C, powietrze 24°C, a wiatr osiąga łagodne 1 m/s.

Ostatnie oficjalne badania czystości wody we wszystkich tych lokalizacjach przeprowadzono 29 lipca 2026 roku i potwierdziły ostatecznie jej pełną przydatność do kąpieli. Kolejne rutynowe testy zaplanowane są na 17 sierpnia 2026 roku, co daje plażowiczom pełną gwarancję bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Sinice w Rowach? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów obawia się, że wysokie letnie temperatury szybko doprowadzą do zakwitu sinic w Bałtyku. Na plażowiczów odpoczywających w tym rejonie czekają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z siedmiu monitorowanych kąpielisk w Rowach nie odnotowano dziś obecności sinic. Woda jest przejrzysta i w pełni bezpieczna, co potwierdzają aktualne analizy służb sanitarnych. Podczas gdy w niektórych innych punktach polskiego wybrzeża zgłaszane są lokalne, tymczasowe zakazy kąpieli, Rowy pozostają pod tym względem całkowicie bezpieczną i czystą przystanią.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

W Rowach panuje dziś wymarzona aura do rekreacji: temperatura powietrza oscyluje wokół 24-25°C, woda w morzu osiąga orzeźwiające 18-19°C, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr maksymalnie do 1 m/s) gwarantuje gładką taflę wody. To idealne warunki, by odetchnąć od morderczego upału panującego w głębi kraju. Mimo tak sprzyjających okoliczności, kluczowe znaczenie ma przestrzeganie złotej zasady bezpieczeństwa: przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić kolor flagi na kąpielisku i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników. Bezpieczeństwo i rozwaga to fundamenty udanego, letniego urlopu nad Bałtykiem.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie