Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś ogromne powody do radości. Na całym wybrzeżu Krynicy Morskiej panuje sprzyjająca aura, a warunki do pływania są po prostu idealne. Oficjalne raporty potwierdzają, że woda we wszystkich strzeżonych punktach spełnia najwyższe standardy sanitarne i jest w pełni bezpieczna. Na plażach nie wywieszono żadnych czerwonych flag, co oznacza, że możemy bez przeszkód cieszyć się urokami Bałtyku.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 26°C , a woda ma niezwykle przyjemne 20°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal.

Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Temperatura powietrza wynosi komfortowe , a woda ma niezwykle przyjemne . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Tutaj również panują identyczne, wymarzone warunki. Przy temperaturze powietrza 26°C i wody 20°C , przy delikatnym zefirku 1 m/s , to idealne miejsce na bezpieczny relaks z dziećmi.

Tutaj również panują identyczne, wymarzone warunki. Przy temperaturze powietrza i wody , przy delikatnym zefirku , to idealne miejsce na bezpieczny relaks z dziećmi. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Kolejna lokalizacja, która kusi czystą wodą i brakiem fal. Podobnie jak na pozostałych plażach, termometry wskazują 26°C w cieniu, a woda zachęca temperaturą 20°C przy wietrze 1 m/s .

Kolejna lokalizacja, która kusi czystą wodą i brakiem fal. Podobnie jak na pozostałych plażach, termometry wskazują w cieniu, a woda zachęca temperaturą przy wietrze . Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Bezpieczna przystań dla wszystkich plażowiczów. Woda o temperaturze 20°C i powietrze nagrzane do 26°C gwarantują udany dzień nad wodą. Spokojna tafla przy wietrze 1 m/s sprzyja długim kąpielom.

Tak doskonałe warunki to idealny moment na skorzystanie z uroków polskiego wybrzeża. Dodatkowym atutem dzisiejszego dnia jest fakt, że wieczorem na plaży przy wejściu nr 28 startują wakacyjne pokazy stand-upu, które rozpoczną się o godzinie 21:30.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących urlop nad Bałtykiem obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających na Mierzei Wiślanej. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od uciążliwych zakwitów i całkowicie bezpieczna dla zdrowia. Podczas gdy niektóre kąpieliska w innych częściach województwa pomorskiego zmagają się z problemami bakteryjnymi, Krynica Morska pozostaje oazą czystości. Można bez obaw korzystać z uroków letniego orzeźwienia.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Krynicy Morskiej to prawdziwy synonim idealnego lata. Przy temperaturze powietrza sięgającej 26°C i wyjątkowo ciepłej jak na Bałtyk wodzie o temperaturze 20°C, warunki są wręcz stworzone do całodniowego plażowania. Minimalny wiatr o sile 1 m/s sprawia, że morze jest spokojne niczym jezioro. Choć dzisiejsze warunki są wyjątkowo bezpieczne, pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody. Bezpieczeństwo i zdrowie są najważniejsze – słuchajmy poleceń służb ratunkowych i korzystajmy z uroków lata z głową!

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