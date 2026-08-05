Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Warunki na plażach są dziś wprost wymarzone dla miłośników morskich kąpieli. Wszystkie trzy oficjalnie monitorowane kąpieliska w Jastrzębiej Górze są otwarte i w pełni bezpieczne. Bardzo słaby wiatr sprzyja spokojnej tafli wody, co stwarza doskonałe warunki do rekreacji nawet dla najmłodszych. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść:

Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 22: Temperatura powietrza wynosi 25°C , a woda ma przyjemne 18°C . Wiatr wieje z minimalną prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Wiatr wieje z minimalną prędkością zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 23: Tutaj również termometry wskazują 25°C w cieniu, natomiast woda ma 17°C . Prędkość wiatru to nieodczuwalne 1 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych do wejścia do wody.

Tutaj również termometry wskazują w cieniu, natomiast woda ma . Prędkość wiatru to nieodczuwalne . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych do wejścia do wody. Jastrzębia Góra – wejście na plażę nr 25: Warunki są niemal identyczne jak przy wejściu sąsiednim – temperatura powietrza to 25°C, wody 17°C, a wiatr osiąga prędkość zaledwie 1 m/s. Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących urlop napływają doskonałe wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w połowie lipca jedno z kąpielisk (wejście nr 25) było czasowo wyłączone z użytku z uwagi na obecność tych mikroorganizmów, obecne badania wody oraz obserwacje ratowników potwierdzają całkowitą czystość akwenu. Co więcej, początek sierpnia przyniósł ogólną poprawę sytuacji sanitarnej na całym Pomorzu, dzięki czemu większość nadmorskich plaż morza otwartego jest wolna od uciążliwego zakwitu. Można więc bez obaw cieszyć się bezpieczną i czystą wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Środowe popołudnie w Jastrzębiej Górze to kwintesencja letniego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza sięgającej 25°C i niemal całkowitym braku wiatru (zaledwie 1 m/s), odczuwalny komfort termiczny jest bardzo wysoki. Woda w Bałtyku osiągająca 17–18°C zapewnia przyjemne orzeźwienie. Należy jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek to przede wszystkim odpowiedzialny wypoczynek. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być bezwzględne przestrzeganie wskazań flag wywieszanych przez ratowników oraz stosowanie się do ich bezpośrednich komunikatów na kąpieliskach. Brak flagi oznacza, że droga do bezpiecznej zabawy w wodzie jest otwarta!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie