Chałupy: Nagły zwrot akcji w pogodzie

Początek sierpnia w Chałupach to będzie prawdziwa karuzela. Kto liczył na stabilną, letnią aurę, może się mocno zdziwić. Pogoda pokaże swoje dwa oblicza – to spokojne, plażowe i to bardziej drapieżne, wietrzne. Zobaczmy, co nas czeka dzień po dniu.

Zacznie się idealnie. Środa, 5 sierpnia, zapowiada się na najcieplejszy dzień w całym okresie. Termometry pokażą ponad 25 stopni, a wiatr będzie tylko delikatnie muskał skórę. Co prawda może przelotnie popadać, ale przy takiej temperaturze to będzie tylko chwilowe orzeźwienie. Słowem: idealny dzień na plażę.

W czwartek pogoda zrobi mały krok w tył. Nadal będzie ciepło, bo około 23-24 stopni, ale deszczu może być już nieco więcej. Wiatr pozostanie słaby, więc atmosfera wciąż będzie wakacyjna. To ostatni dzwonek, by złapać trochę słońca na kocu, bo już za chwilę scenariusz pogodowy zmieni się o 180 stopni.

A potem nadejdzie piątek. I wszystko się zmieni. Nastąpi gwałtowne załamanie pogody. Temperatura spadnie do zaledwie 19 stopni, co po wcześniejszych 25 będzie odczuwalne jako przenikliwy chłód. Ale to nie wszystko. Zerwie się potężny wiatr, osiągający w porywach nawet 8-9 m/s. Będzie wiało. I to jak!

Weekend przyniesie jednak powolną, ale systematyczną poprawę. Sobota będzie jeszcze chłodna, z temperaturą nieprzekraczającą 19 stopni i bardzo rześką nocą, gdy termometry wskażą zaledwie 13 stopni. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że wreszcie wyjdzie słońce. Koniec z deszczem. Wiatr nieco osłabnie, ale wciąż będzie mocno odczuwalny. Niedziela to już powrót do lata. Na niebie mnóstwo słońca, a temperatura podskoczy do ponad 21 stopni. Wiatr w końcu ucichnie, pozwalając cieszyć się ostatnim dniem tygodnia.

Wiatr w żagle i słońce na plaży. Jak to wykorzystać?

Taka prognoza to gotowy plan na urlop. Środę i czwartek trzeba bezwzględnie wykorzystać na lenistwo. Plaża, kąpiele w morzu, opalanie – to będzie idealny czas. Kiedy jednak w piątek pogoda się załamie, a wiatr zacznie hulać, plażowicze będą musieli schować leżaki. To będzie za to absolutny raj dla miłośników sportów wodnych! Takie warunki w Chałupach to marzenie każdego kitesurfera i windsurfera. Zamiast narzekać na chłód, lepiej łapać za deskę i latawiec. Sobota to również świetny dzień na wodne szaleństwa lub po prostu długi spacer brzegiem morza w kurtce przeciwwiatrowej. Z kolei słoneczna i cieplejsza niedziela to idealna okazja na spokojne pożegnanie z Bałtykiem, być może nawet ostatnią kąpiel w tym tygodniu.

Dane pogodowe: OpenWeather