Letni żar i nagłe załamanie pogody we Władysławowie

Początek tygodnia we Władysławowie to będzie prawdziwy prezent dla plażowiczów. Już w środę, 5 sierpnia, termometry poszybują do niemal 28 stopni Celsjusza. Prawdziwe lato. Słońca nie zabraknie, choć może się lekko chmurzyć i symbolicznie popadać. Wiatr będzie delikatny, ledwo odczuwalny.

Czwartek utrzyma ten letni klimat, chociaż z temperaturą nieco niższą, do 26 stopni. Tego dnia może jednak popadać trochę mocniej. To będzie ostatni tak ciepły akcent w tej prognozie. Warto go wykorzystać. Bo w piątek, 7 sierpnia, pogoda pokaże zupełnie inne, sztormowe oblicze.

Nad Bałtykiem zerwie się naprawdę mocny wiatr, osiągający w porywach ponad 8 m/s. Takie podmuchy potrafią napsuć krwi i skutecznie zniechęcić do spacerów brzegiem morza. Co gorsza, temperatura poleci w dół o kilka dobrych stopni i zatrzyma się na zaledwie 19 stopniach w najcieplejszym momencie dnia. To będzie ogromny szok termiczny. Może też symbolicznie pokropić.

Kto przetrwa piątkowe załamanie, tego weekend nagrodzi słońcem. W sobotę wiatr wciąż będzie odczuwalny, ale już znacznie słabszy. Co najważniejsze – niebo całkowicie się rozpogodzi. Będzie bezchmurnie. Niestety, zrobi się jeszcze chłodniej. Termometry wskażą maksymalnie 20 stopni, a poranek z temperaturą zaledwie 13 stopni będzie wręcz rześki. Niedziela to już zapowiedź powrotu do normalności. Wiatr ucichnie, a słońce wciąż będzie królować na niebie. Zrobi się też cieplej, do 23 stopni.

Jak zaplanować pobyt nad morzem?

Środa i czwartek to dni stworzone do plażowania. Wysoka temperatura i niewielki wiatr to idealne warunki, by łapać opaleniznę i korzystać z kąpieli w morzu. Parasol na plaży może się przydać nie tylko od słońca, ale i na przelotny deszcz. Piątek to zdecydowanie nie jest dzień na leżenie plackiem na piasku. Potężny wiatr skutecznie to uniemożliwi. To dobry moment na zwiedzanie okolicy, wizytę w kawiarni lub nadrobienie zaległości książkowych w hotelowym pokoju. Sobota i niedziela, mimo niższych temperatur, będą idealne na długie spacery brzegiem morza. Bezchmurne niebo i słońce zrekompensują chłodniejszy wiatr. Warto zabrać ze sobą bluzę lub kurtkę przeciwwiatrową, zwłaszcza na sobotni spacer.

Dane pogodowe: OpenWeather