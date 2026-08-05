Wspólna "impreza" zakończyła się brutalnym pobiciem 29-latka. Sprawcy trafili za kratki

D.P
2026-08-05 8:26

Najpierw wspólnie spożywali alkohol, chwilę później doszło do brutalnego rozboju. Dwóch mężczyzn dotkliwie pobiło 29-latka, a następnie ukradło mu telefon komórkowy. Poszkodowany trafił do szpitala, natomiast policjanci szybko ustalili tożsamość napastników dzięki analizie monitoringu. Obaj zostali zatrzymani jeszcze tego samego dnia, a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Policjant prowadzi zatrzymanego mężczyznę do radiowozu. O szczegółach pobicia przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Brutalny rozbój w okolicach Wejherowa. Policja z Łęczyc zatrzymała napastników

W sobotę, 2 sierpnia po godz. 14, funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, wspólnie z policjantami z posterunku w Łęczycach, zatrzymali dwóch podejrzanych o rozbój. Zatrzymani to 52-letni obywatel Polski i 48-letni obywatel Ukrainy. Jak przekazano, zarówno 29-letni pokrzywdzony, jak i obaj podejrzani są osobami bez stałego miejsca zamieszkania.

Z ustaleń śledczych wynika, że przed zdarzeniem cała trójka przebywała razem i spożywała alkohol. W pewnym momencie doszło do ataku na 29-latka. Napastnicy mieli wielokrotnie uderzać i kopać mężczyznę, powodując obrażenia głównie w okolicy głowy. Po pobiciu zabrali należący do niego telefon komórkowy oraz ładowarkę.

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Poszkodowany 29-latek w szpitalu. Sąd zadecydował o areszcie dla sprawców pobicia

Ranny 29-latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Policjanci natychmiast rozpoczęli czynności zmierzające do zatrzymania sprawców i jeszcze tego samego dnia doprowadzili do ich ujęcia. Od momentu zatrzymania mężczyźni przebywali w policyjnej izbie zatrzymań.

Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec obu podejrzanych trzymiesięczny areszt tymczasowy. Za rozbój grozi im kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

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