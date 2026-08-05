26-latek wszedł prosto pod pociąg na Pomorzu. Mężczyzna zginął na miejscu

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Pociąg śmiertelnie potrącił 26-latka w Miastku
Do dramatu doszło we wtorek, 4 sierpnia, w Miastku. Jak informuje „Dziennik Bałtycki”, ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie osoby chciały przejść przez tory w miejscu niedozwolonym. W tym momencie nadjechał pociąg pasażerski relacji Słupsk–Chojnice, który potrącił 26-letniego mężczyznę.
Na miejsce błyskawicznie dotarły służby ratunkowe, w tym załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy przez długi czas prowadzili akcję reanimacyjną, jednak obrażenia okazały się zbyt poważne i życia 26-latka nie udało się uratować.
Śledczy badają przyczyny śmiertelnego wypadku na torach w Miastku
Po zakończeniu akcji ratunkowej na miejscu rozpoczęły się czynności prowadzone przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczali ślady oraz ustalali przebieg tragicznego zdarzenia.
Na czas działań służb ruch kolejowy w tym rejonie został wstrzymany. Śledczy mają ustalić wszystkie okoliczności, które doprowadziły do śmiertelnego wypadku.