Potężne burze, grad i ekstremalne upały uderzą w Polskę. IMGW wydał alerty

PAP
PAP
D.P
2026-08-05 9:38

Przed Polską wyjątkowo trudne dni. Synoptycy ostrzegają zarówno przed gwałtownymi burzami z gradem, ulewnym deszczem i silnym wiatrem, jak i falą ekstremalnych upałów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty dla wielu regionów kraju i zapowiada, że w najbliższych dniach strefa zagrożenia będzie się powiększać.

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Autor: pixabay/ Freepik.com

Gwałtowne burze nadciągają nad Polskę. IMGW wydał alerty dla wielu regionów

Najbliższe dni przyniosą bardzo dynamiczną i niebezpieczną pogodę. Oprócz wysokich temperatur mieszkańcy wielu województw muszą przygotować się na gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad oraz silne porywy wiatru. IMGW wydał już ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Obecnie obejmują one głównie zachodnią część kraju, jednak w kolejnych dniach zagrożenie ma objąć następne regiony. Na tę chwilę alerty dotyczą sześciu województw.

W środę, 5 sierpnia, najbardziej niebezpieczna sytuacja prognozowana jest na zachodzie Polski. Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w województwie lubuskim (z wyjątkiem powiatu strzelecko-drezdeneckiego), na południu województwa wielkopolskiego oraz na większości obszaru województwa dolnośląskiego. Synoptycy przewidują tam burze z opadami deszczu od 30 do 40 mm, porywami wiatru dochodzącymi do 90 km/h oraz lokalnymi opadami gradu.

Alerty I stopnia obejmują natomiast pas od wschodniej części województwa dolnośląskiego aż po południowe rejony województwa pomorskiego oraz część województwa zachodniopomorskiego. W tych miejscach prognozowane są opady deszczu od 15 do 30 mm, wiatr osiągający prędkość od 70 do 80 km/h, a lokalnie również grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

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Burze na Pomorzu. IMGW ostrzega mieszkańców północy kraju

Kolejne ostrzeżenie II stopnia IMGW wydał dla województwa śląskiego. Będzie ono obowiązywać od godz. 14 w środę do godz. 3 w czwartek. Z kolei alerty I stopnia obejmą województwa zachodniopomorskie, pomorskie i lubuskie oraz część województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Synoptycy prognozują tam opady deszczu sięgające nawet 50 mm, wiatr w porywach do 90 km/h oraz lokalne opady gradu.

Meteorolodzy podkreślają, że to nie koniec niebezpiecznej pogody. Między czwartkiem, 6 sierpnia, a piątkiem, 7 sierpnia, burze II stopnia mogą objąć również Pomorze. Już w nocy ze środy na czwartek prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z możliwością wystąpienia gradu. Lokalnie może spaść od 15 do 30 mm deszczu, a wiatr osiągnie w porywach do 85 km/h.

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Nawet 40 stopni Celsjusza. Upały nie odpuszczają Polakom

Groźne burze to tylko część problemu. W wielu regionach Polski nadal utrzymują się ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami. Według prognoz IMGW w środę temperatura wyniesie od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum kraju, a na południowym wschodzie może wzrosnąć nawet do 40 st. C.

Alerty III stopnia przed upałem obowiązują w województwach podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim i opolskim, a także na części obszaru województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do godz. 20 w czwartek. W tych regionach temperatura w ciągu dnia osiągnie od 31 do 38 st. C, a nocą utrzyma się na poziomie od 18 do 23 st. C.

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w województwie wielkopolskim oraz na części obszaru województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Tam prognozowane są temperatury od 30 do 34 st. C w dzień oraz od 18 do 22 st. C w nocy. Alerty będą obowiązywać do godz. 20 w czwartek.

Najniższy, I stopień ostrzeżeń przed upałem dotyczy części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach termometry pokażą od 30 do 32 st. C w dzień oraz od 16 do 18 st. C w godzinach nocnych. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 20 w środę. 

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