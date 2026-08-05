Potężne burze, grad i ekstremalne upały uderzą w Polskę. IMGW wydał alerty

Gwałtowne burze nadciągają nad Polskę. IMGW wydał alerty dla wielu regionów

Najbliższe dni przyniosą bardzo dynamiczną i niebezpieczną pogodę. Oprócz wysokich temperatur mieszkańcy wielu województw muszą przygotować się na gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad oraz silne porywy wiatru. IMGW wydał już ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Obecnie obejmują one głównie zachodnią część kraju, jednak w kolejnych dniach zagrożenie ma objąć następne regiony. Na tę chwilę alerty dotyczą sześciu województw.

W środę, 5 sierpnia, najbardziej niebezpieczna sytuacja prognozowana jest na zachodzie Polski. Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w województwie lubuskim (z wyjątkiem powiatu strzelecko-drezdeneckiego), na południu województwa wielkopolskiego oraz na większości obszaru województwa dolnośląskiego. Synoptycy przewidują tam burze z opadami deszczu od 30 do 40 mm, porywami wiatru dochodzącymi do 90 km/h oraz lokalnymi opadami gradu.

Alerty I stopnia obejmują natomiast pas od wschodniej części województwa dolnośląskiego aż po południowe rejony województwa pomorskiego oraz część województwa zachodniopomorskiego. W tych miejscach prognozowane są opady deszczu od 15 do 30 mm, wiatr osiągający prędkość od 70 do 80 km/h, a lokalnie również grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc.

Burze na Pomorzu. IMGW ostrzega mieszkańców północy kraju

Kolejne ostrzeżenie II stopnia IMGW wydał dla województwa śląskiego. Będzie ono obowiązywać od godz. 14 w środę do godz. 3 w czwartek. Z kolei alerty I stopnia obejmą województwa zachodniopomorskie, pomorskie i lubuskie oraz część województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Synoptycy prognozują tam opady deszczu sięgające nawet 50 mm, wiatr w porywach do 90 km/h oraz lokalne opady gradu.

Meteorolodzy podkreślają, że to nie koniec niebezpiecznej pogody. Między czwartkiem, 6 sierpnia, a piątkiem, 7 sierpnia, burze II stopnia mogą objąć również Pomorze. Już w nocy ze środy na czwartek prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z możliwością wystąpienia gradu. Lokalnie może spaść od 15 do 30 mm deszczu, a wiatr osiągnie w porywach do 85 km/h.

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Nawet 40 stopni Celsjusza. Upały nie odpuszczają Polakom

Groźne burze to tylko część problemu. W wielu regionach Polski nadal utrzymują się ostrzeżenia przed ekstremalnymi upałami. Według prognoz IMGW w środę temperatura wyniesie od 29 st. C na północnym wschodzie, około 36 st. C w centrum kraju, a na południowym wschodzie może wzrosnąć nawet do 40 st. C.

Alerty III stopnia przed upałem obowiązują w województwach podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim i opolskim, a także na części obszaru województw mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia pozostaną aktywne do godz. 20 w czwartek. W tych regionach temperatura w ciągu dnia osiągnie od 31 do 38 st. C, a nocą utrzyma się na poziomie od 18 do 23 st. C.

Ostrzeżenia II stopnia obowiązują w województwie wielkopolskim oraz na części obszaru województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Tam prognozowane są temperatury od 30 do 34 st. C w dzień oraz od 18 do 22 st. C w nocy. Alerty będą obowiązywać do godz. 20 w czwartek.

Najniższy, I stopień ostrzeżeń przed upałem dotyczy części województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Na tych terenach termometry pokażą od 30 do 32 st. C w dzień oraz od 16 do 18 st. C w godzinach nocnych. Ostrzeżenia pozostaną w mocy do godz. 20 w środę.