Pogodowa huśtawka na Helu!

Początek sierpnia w Helu niestety nie rozpieści turystów. Środa, 5 sierpnia, to będzie dzień do skreślenia z urlopowego kalendarza. Prognozy są jednoznaczne: czekają nas umiarkowane, ale ciągłe opady deszczu. Przy temperaturze sięgającej maksymalnie 21 stopni Celsjusza będzie po prostu mokro i niezbyt przyjemnie. To nie jest pogoda na plażowanie. Zdecydowanie.

Ale już w czwartek... kompletna zmiana gry! Deszczowe chmury znikną, a nad Helem wreszcie zaświeci słońce. Opady, jeśli w ogóle wystąpią, będą minimalne. Temperatura utrzyma się na podobnym poziomie, w okolicach 21 stopni. To będzie prawdziwy oddech ulgi i powrót nadziei na udany wypoczynek.

Niestety, słońce nie przyjdzie samo. Piątek, 7 sierpnia, przyniesie potężny wiatr, wiejący z prędkością około 9 m/s. Zrobi się też wyraźnie chłodniej – termometry pokażą maksymalnie 19 stopni. W sobotę wiatr nieco osłabnie, ale temperatura jeszcze spadnie. To będzie najzimniejszy dzień w prognozie, zaledwie od 16 do 19 stopni. Dobra wiadomość jest taka, że zarówno w piątek, jak i w sobotę nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Będzie słonecznie, ale rześko.

Weekend zakończy się niedzielą, która przyniesie lekkie ocieplenie – słupki rtęci znów dobiją do 20 stopni. Wiatr będzie już całkiem spokojny. Jest jednak pewien haczyk. Słońce tego dnia schowa się za gęstymi chmurami. Na szczęście nadal pozostaniemy w strefie bez opadów.

Słońce, wiatr i... co robić na Helu?

Taka pogoda to prawdziwe wyzwanie, ale też szansa na inny rodzaj wypoczynku. Ulewna środa to idealny moment na nadrobienie zaległości w hotelu. Z kolei od czwartku warunki zaczną sprzyjać aktywnym. Potężny wiatr w piątek to wymarzona aura dla wszystkich fanów sportów wodnych. Słoneczna, choć chłodna sobota, będzie idealna na długi, ożywczy spacer brzegiem morza lub wycieczkę rowerową po półwyspie. Z kolei pochmurna, ale bezdeszczowa niedziela, to świetna okazja, by bez pośpiechu i upału pozwiedzać okolicę.

Dane pogodowe: OpenWeather