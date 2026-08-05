Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Analiza najnowszych danych z oficjalnego serwisu kąpieliskowego potwierdza, że woda w obu nadzorowanych punktach w gminie jest całkowicie bezpieczna i zdatna do kąpieli. Dzięki bardzo słabemu wiatrowi na plażach panują doskonałe, bezstresowe warunki do pływania. Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie parametrów dla każdego z kąpielisk:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi 20°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 4 sierpnia 2026 roku, a kolejną ocenę zaplanowano na 13 sierpnia 2026 roku. Brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone.

(wejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 4 sierpnia 2026 roku, a kolejną ocenę zaplanowano na 13 sierpnia 2026 roku. Brak wywieszonej czerwonej flagi oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Kąpielisko Stegna II (wejście od ul. Morskiej): oferuje równie stabilne parametry – temperatura powietrza to 20°C, a wody 18°C przy znikomym wietrze o prędkości 1 m/s. Ostatnia ocena czystości wody z 4 sierpnia 2026 roku dała zielone światło kąpiącym się, a następna kontrola odbędzie się 13 sierpnia 2026 roku. Kąpielisko jest w pełni otwarte i zaprasza do bezpiecznej zabawy w morzu.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi cyjanobakterii, napływają świetne wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Stegnie nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi raportami Głównego Inspektoratu Sanitarnego, plaże w tym rejonie są całkowicie wolne od tych organizmów. Sytuacja w całym województwie pomorskim jest pod stałą kontrolą służb sanitarnych i chociaż pojedyncze kąpieliska bywają okresowo zamykane z innych przyczyn, w Stegnie można bez przeszkód cieszyć się bezpieczną i przejrzystą wodą.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Stegnie sprzyja wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza 20°C i znikomym wietrze (1 m/s), woda o temperaturze 18°C zachęca do orzeźwiającej kąpieli. Przy tak spokojnym morzu łatwo jednak stracić czujność, dlatego zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie słuchać poleceń ratowników. Dodatkową atrakcją dla osób spędzających urlop w okolicy jest Letni Festiwal Muzyczny – już jutro, 6 sierpnia, na Skwerze Melodii w Stegnie odbędzie się darmowy koncert „Akademia Pana Kleksa”, stanowiący idealne urozmaicenie wakacyjnego wyjazdu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie