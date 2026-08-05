Pogoda w Łebie kompletnie zwariuje!

Początek sierpnia w Łebie zapowiada się wręcz idealnie. W środę, 5 sierpnia, termometry poszybują do prawie 27 stopni Celsjusza! To będzie najcieplejszy dzień w prognozie. Prawdziwe lato. Niestety, niebo będzie mocno zachmurzone, a do tego może symbolicznie pokropić. Czwartek utrzyma wysoką temperaturę, około 26 stopni, ale przyniesie już znacznie więcej deszczu. To nie będą przelotne mżawki, a solidne opady, które mogą skutecznie przegonić plażowiczów.

A potem nastąpi totalne załamanie. To, co wydarzy się w pogodzie w piątek, 7 sierpnia, można nazwać małym kataklizmem dla urlopowiczów. Temperatura spadnie na łeb na szyję i w najcieplejszym momencie dnia wyniesie zaledwie 18 stopni. To aż o osiem stopni mniej niż dzień wcześniej! Prawdziwym problemem będzie jednak wiatr, który rozpędzi się do ponad 9 m/s. To już nie jest orzeźwiająca bryza. To wichura. O plażowaniu w takich warunkach można zapomnieć.

Weekend nie przyniesie spektakularnego ocieplenia, ale da chwilę oddechu. W sobotę wiatr nieco osłabnie, choć nadal będzie odczuwalny. Co najważniejsze, zza chmur wyjrzy słońce i nie spadnie ani jedna kropla deszczu. Będzie jednak zimno, z temperaturą maksymalną na poziomie zaledwie 18 stopni. Niedziela z kolei przyniesie lekkie ocieplenie do 21 stopni i uspokojenie wiatru, ale słońce znów schowa się za gęstymi chmurami. To będzie zdecydowanie pogoda kompromisów.

Jak spędzić czas w Łebie?

Środa to bezdyskusyjnie dzień na plażę. Takiej temperatury trzeba użyć do maksimum – opalanie i kąpiele w morzu to plan numer jeden. Czwartek, mimo ciepła, pokrzyżuje plany przez deszcz, ale w przerwach między ulewami warto wybrać się na spacer. W piątek lepiej poszukać schronienia w kawiarni. Spacer brzegiem morza przy tak silnym wietrze to atrakcja wyłącznie dla najodważniejszych. Weekend to już szansa na dłuższe wędrówki. Sobota, choć chłodna, dzięki słońcu będzie idealna na spacer po wydmach w ciepłej kurtce. Niedziela, mimo braku słońca, pozwoli na aktywny dzień bez deszczu i silnego wiatru.

Dane pogodowe: OpenWeather