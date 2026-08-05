Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Dla każdego, kto szuka ucieczki od ogólnokrajowego żaru, tutejsze wybrzeże jest dziś strzałem w dziesiątkę. Warunki sprzyjają zarówno relaksowi na piasku, jak i bezpiecznym kąpielom w wodach Zatoki Puckiej. Woda jest wyjątkowo ciepła, a znikomy wiatr gwarantuje bardzo spokojną taflę.

Kąpielisko Mechelinki: OTWARTE. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, z kolei woda w tym rejonie ma aż 22°C – co sprawia, że jest nawet cieplejsza niż otoczenie! Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s zapewnia doskonały spokój i brak fal. Oficjalna ocena stanu wody z 24 lipca potwierdziła, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli, a kolejne rutynowe badanie zaplanowano na dziś, czyli 5 sierpnia.

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaży – na kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Choć wysokie temperatury w całym kraju mogą sprzyjać zakwitom, ratownicy oraz służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie i monitorują stan Zatoki Puckiej, aby zapewnić plażowiczom bezpieczny wypoczynek.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Mechelinkach to wymarzona aura na urlop: przyjemne 21°C w cieniu, rewelacyjne 22°C w wodzie oraz delikatny wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s. Choć warunki zachęcają do wejścia do wody, zawsze pamiętajmy o nadrzędnej zasadzie bezpiecznego wypoczynku. Po przybyciu na plażę w pierwszej kolejności sprawdźmy kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosujmy się do zaleceń ratowników strzegących kąpieliska.

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