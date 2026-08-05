Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska we Władysławowie zapraszają

Dzięki sprzyjającej aurze oraz stabilnej sytuacji na Wybrzeżu, plażowicze mogą dzisiaj bez przeszkód korzystać z uroków morza. Chociaż w porcie trwają prace związane z pogłębianiem toru wodnego i poszerzaniem plaż po niedawnych sztormach, to na wyznaczonych kąpieliskach panuje pełne bezpieczeństwo. Wszystkie punkty meldują dziś o doskonałej jakości wody, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że można bez obaw planować wodne szaleństwo. Oto szczegółowy raport z poszczególnych wejść na plaże we Władysławowie i Chłapowie z dnia 5 sierpnia:

Władysławowo, wejście na plażę nr 10: Temperatura powietrza wynosi 24°C , a wody 18°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody . Wiatr wieje z prędkością zaledwie . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Władysławowo, wejście na plażę nr 3 (odcinek Półwysep Helski): Temperatura powietrza to 23°C , woda ma 18°C , a wiatr osiąga 1 m/s . Idealne warunki na odpoczynek.

Temperatura powietrza to , woda ma , a wiatr osiąga . Idealne warunki na odpoczynek. Władysławowo, wejście na plażę nr 4: Na plażowiczów czeka tu powietrze o temperaturze 24°C oraz woda o temperaturze 18°C . Prędkość wiatru wynosi 1 m/s .

Na plażowiczów czeka tu powietrze o temperaturze oraz woda o temperaturze . Prędkość wiatru wynosi . Władysławowo, wejście na plażę nr 6: Termometry wskazują 24°C w cieniu, woda ma przyjemne 18°C , a wiatr wieje z prędkością 1 m/s .

Termometry wskazują w cieniu, woda ma przyjemne , a wiatr wieje z prędkością . Władysławowo, wejście na plażę nr 9: Warunki są identyczne – 24°C w powietrzu, 18°C w wodzie i spokojny wiatr 1 m/s .

Warunki są identyczne – w powietrzu, w wodzie i spokojny wiatr . Chłapowo, wejście na plażę nr 12: Nieco dalej na zachód temperatura powietrza wynosi 24°C , wody 18°C , a wiatr jest minimalnie silniejszy – 2 m/s .

Nieco dalej na zachód temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr jest minimalnie silniejszy – . Chłapowo, wejście na plażę nr 14: Podobnie jak przy sąsiednim wejściu, na termometrach zobaczymy 24°C w powietrzu, woda ma 18°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Sinice we Władysławowie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich wczasowiczów napływają doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych stanowisk we Władysławowie oraz sąsiednim Chłapowie nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich tych miejscach została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli, co oznacza, że jest wolna od niebezpiecznych toksyn i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Można zatem bez obaw cieszyć się morskimi kąpielami!

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi idealną pogodę do plażowania – temperatura powietrza oscyluje wokół 23-24°C, co w połączeniu z bardzo słabym wiatrem (zaledwie 1-2 m/s) gwarantuje komfortowy wypoczynek i brak uciążliwego unoszenia piasku. Bałtyk ogrzał się do 18°C, dając upragnione orzeźwienie w czasie letnich upałów, przed którymi ostrzega IMGW. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: mimo świetnych warunków, zawsze po przyjściu na plażę należy w pierwszej kolejności sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników. Tylko biała flaga uprawnia do bezpiecznego wejścia do wody, a poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach należy bezwzględnie przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa.

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