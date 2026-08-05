Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Rewa to wyjątkowe miejsce na mapie polskiego wybrzeża – dzięki charakterystycznemu cyplowi (Szperkowi) oferuje plażowiczom dostęp do dwóch różnych akwenów o odmiennej charakterystyce. Dziś na obu plażach panują znakomite warunki do kąpieli i uprawiania sportów wodnych. Bardzo słaby wiatr sprawia, że woda jest niemal gładka niczym lustro, a jej temperatura jest zaskakująco wysoka, co jest zasługą utrzymującej się w całym kraju słonecznej i upalnej aury.

Oto szczegółowy raport z rewskich plaż:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , a woda ma aż 22°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 2 m/s , co gwarantuje spokojną i bezpieczną kąpiel bez uciążliwych fal. Oficjalne badanie czystości wody z 24 lipca potwierdziło pełną przydatność do kąpieli, a na dziś (5 sierpnia) zaplanowano kolejną rutynową kontrolę sanitarną.

Temperatura powietrza wynosi przyjemne , a woda ma aż . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co gwarantuje spokojną i bezpieczną kąpiel bez uciążliwych fal. Oficjalne badanie czystości wody z 24 lipca potwierdziło pełną przydatność do kąpieli, a na dziś (5 sierpnia) zaplanowano kolejną rutynową kontrolę sanitarną. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Tutaj również termometry wskazują 21°C w cieniu, natomiast temperatura wody wynosi 21°C. Praktycznie bezwietrzna pogoda (wiatr o sile zaledwie 1 m/s) stwarza kapitalne warunki dla rodzin z dziećmi oraz osób stawiających pierwsze kroki na deskach SUP czy w windsurfingu. Jakość wody pozostaje bez zarzutu – ostatnie badania potwierdzają jej czystość, a kolejne testy odbywają się właśnie dziś.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Wielu wczasowiczów obawia się, że wysokie temperatury powietrza i spokojne morze mogą doprowadzić do nagłego zakwitu sinic w rejonie Trójmiasta i Zatoki Puckiej. Mamy jednak świetne wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano obecności sinic. Woda w obu akwenach jest w pełni przezroczysta, bezpieczna i oficjalnie dopuszczona do użytku przez służby sanitarne. Choć w innych częściach Pomorza sporadycznie zdarzają się wyłączenia kąpielisk, rewskie plaże pozostają całkowicie wolne od tego problemu, gwarantując komfortowy i bezpieczny relaks.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podczas gdy w głębi kraju upał staje się trudny do zniesienia, nadbałtycka bryza w Rewie działa jak naturalna klimatyzacja, utrzymując temperaturę powietrza na poziomie komfortowych 21°C. Bardzo wysoka temperatura wody (do 22°C) sprawia, że kąpiel nie grozi szokiem termicznym. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i sprawdź kolor flagi. Brak czerwonej flagi oraz stosowanie się do zaleceń ratowników to podstawa udanego i bezpiecznego urlopu nad Bałtykiem.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie