Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Gdańsku zapraszają

To doskonały moment na urlop nad morzem – parametry wody uległy znacznej poprawie i Sanepid dał zielone światło dla wszystkich gdańskich plaż. Przeprowadzone kontrole laboratoryjne potwierdziły, że woda jest w pełni bezpieczna i wolna od zanieczyszczeń biologicznych. Na wszystkich kąpieliskach powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że możemy bez przeszkód cieszyć się urokami Bałtyku. Wiatr na całym wybrzeżu jest niemal nieodczuwalny, osiągając zaledwie 1 m/s, co stwarza idealne warunki do pływania i rekreacji.

Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych plażach w Gdańsku:

Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno: Temperatura powietrza wynosi 28°C , a woda w tym rejonie nagrzała się do komfortowych 21°C . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 30 lipca potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a woda w tym rejonie nagrzała się do komfortowych . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 30 lipca potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Molo Gdańsk Brzeźno: Po badaniach z 3 sierpnia woda uzyskała status przydatnej do kąpieli, co oznacza powrót do bezpiecznego pływania. Temperatura powietrza to 28°C , a wody 21°C .

Po badaniach z 3 sierpnia woda uzyskała status przydatnej do kąpieli, co oznacza powrót do bezpiecznego pływania. Temperatura powietrza to , a wody . Hallera Gdańsk Brzeźno: Podobnie jak sąsiednie kąpieliska w Brzeźnie, to również zaprasza plażowiczów – woda o temperaturze 21°C jest czysta (ocena z 3 sierpnia), a powietrze zachęca do opalania przy 28°C .

Podobnie jak sąsiednie kąpieliska w Brzeźnie, to również zaprasza plażowiczów – woda o temperaturze jest czysta (ocena z 3 sierpnia), a powietrze zachęca do opalania przy . Gdańsk Jelitkowo: Klasyczne, chętnie wybierane kąpielisko kusi temperaturą powietrza wynoszącą 25°C oraz wodą o temperaturze 20°C (ocena czystości z 30 lipca).

Klasyczne, chętnie wybierane kąpielisko kusi temperaturą powietrza wynoszącą oraz wodą o temperaturze (ocena czystości z 30 lipca). Piastowska Gdańsk Jelitkowo: Bezpieczna strefa do pływania z wodą o temperaturze 20°C (badanie z 30 lipca) i temperaturą powietrza na poziomie 25°C .

Bezpieczna strefa do pływania z wodą o temperaturze (badanie z 30 lipca) i temperaturą powietrza na poziomie . Gdańsk Sobieszewo: Spokojniejsza oaza dla szukających wytchnienia. Temperatura powietrza wynosi tu 26°C , a wody 20°C (ocena czystości z 28 lipca).

Spokojniejsza oaza dla szukających wytchnienia. Temperatura powietrza wynosi tu , a wody (ocena czystości z 28 lipca). Gdańsk Świbno: Urokliwa i naturalna plaża z temperaturą powietrza 25°C oraz temperaturą wody 20°C (przydatność do kąpieli potwierdzona 28 lipca).

Urokliwa i naturalna plaża z temperaturą powietrza oraz temperaturą wody (przydatność do kąpieli potwierdzona 28 lipca). Gdańsk Orle: Dzika i szeroka plaża zaprasza z temperaturą powietrza 25°C i wody na poziomie 20°C (ostatnie badanie z 28 lipca).

Sinice w Gdańsku? Sprawdzamy sytuację

Są doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się corocznej letniej zmory nadbałtyckich kurortów – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Gdańsku nie odnotowano obecności sinic. Zarówno wizualne obserwacje ratowników, jak i oficjalne komunikaty służb sanitarnych potwierdzają, że woda jest przejrzysta, wolna od sinicowych kożuchów oraz charakterystycznego, nieprzyjemnego zapachu. Sprzyjające prądy oraz umiarkowane temperatury sprawiają, że toksyczny zakwit cyjanobakterii omija obecnie gdańskie plaże szerokim łukiem. Można więc bez obaw planować dłuższą kąpiel morską, pamiętając jednak, by zawsze rzucić okiem na aktualną flagę przed wejściem do wody.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Gdańsku stwarza genialne warunki do wypoczynku nad wodą. Temperatura powietrza oscyluje w granicach 25°C do 28°C na samych plażach (choć w głębi miasta termometry mogą wskazać nawet do 29°C), a lekki powiew wiatru o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że morze jest wyjątkowo spokojne. Woda w Zatoce Gdańskiej osiągnęła bardzo przyjemne 20°C – 21°C, co zachęca do długich kąpieli.

Twój zaufany przewodnik przypomina jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: niezależnie od najnowszych komunikatów i doskonałych prognoz, zawsze po przyjściu na plażę należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników. Tylko biała flaga daje stuprocentową pewność, że kąpiel pod okiem profesjonalistów jest w danym momencie w pełni bezpieczna. Słuchanie poleceń ratowników i dbanie o to, by nie przeceniać swoich sił w wodzie, to gwarancja udanego wypoczynku – bezpieczeństwo własne i bliskich jest zawsze najważniejsze!

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