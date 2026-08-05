Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dziś w Sopocie panują fantastyczne warunki do wypoczynku nad wodą. Lekki, orzeźwiający wiatr sprawia, że upał nie jest uciążliwy, a Bałtyk zachęca do schłodzenia się. Wszystkie strzeżone kąpieliska są oficjalnie otwarte i w pełni bezpieczne dla plażowiczów.

Oto szczegółowy wykaz miejsc, w których można dziś bezpiecznie zażywać kąpieli:

Sopot - 13-17: Temperatura powietrza wynosi 24°C , a wody stabilne 19°C . Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

Temperatura powietrza wynosi , a wody stabilne . Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Sopot - Łazienki Południowe I: Termometry wskazują 24°C w cieniu, a woda ma 19°C . Prędkość wiatru to 4 m/s. Pełne bezpieczeństwo i doskonałe warunki.

Termometry wskazują w cieniu, a woda ma . Prędkość wiatru to 4 m/s. Pełne bezpieczeństwo i doskonałe warunki. Sopot - Łazienki Południowe II: Identycznie jak na sąsiednim stanowisku, powietrze ma 24°C , woda 19°C , a łagodny wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Identycznie jak na sąsiednim stanowisku, powietrze ma , woda , a łagodny wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Sopot-32A-33: Temperatura powietrza to 24°C , woda ma przyjemne 19°C przy wietrze o sile 4 m/s.

Temperatura powietrza to , woda ma przyjemne przy wietrze o sile 4 m/s. Sopot-K22: Doskonałe miejsce na relaks – temperatura powietrza wynosi 24°C , wody 19°C , a wiatr osiąga jedynie 4 m/s.

Doskonałe miejsce na relaks – temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr osiąga jedynie 4 m/s. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Północna część sopockiej plaży również zaprasza z temperaturą powietrza 24°C, wody 19°C i wiatrem 4 m/s.

Oficjalne kontrole potwierdzają, że stan sanitarny wody na wszystkich wymienionych wyżej kąpieliskach nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć urlop nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano obecności sinic. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża w minionych dniach pojawiały się lokalne ostrzeżenia dotyczące bakterii lub sinic, sopockie wody są w pełni czyste, przejrzyste i bezpieczne dla zdrowia. Bez obaw można więc korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi idealny kompromis pogodowy – 24°C w powietrzu i 19°C w wodzie to doskonałe zestawienie zarówno do plażowania, jak i aktywnego wypoczynku. Przy łagodnym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s fale są niewielkie, co ułatwia pływanie nawet mniej doświadczonym osobom. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzajcie kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników sopockiego WOPR. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

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