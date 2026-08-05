Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-05 11:15

Wspaniałe wieści dla wszystkich wypoczywających w kurorcie: 5 sierpnia sopockie plaże oferują wprost idealne warunki do letniego relaksu. Słoneczna pogoda i sprzyjające temperatury idą w parze z doskonałą czystością wody, co z pewnością ucieszy tłumy turystów przybywające do miasta także na rozpoczynający się już jutro Sopot Jazz Festival. Na wszystkich monitorowanych kąpieliskach powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że można bez przeszkód korzystać z uroków bezpiecznej kąpieli.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem morza. O bezpiecznych kąpielach w Sopocie przeczytasz na Eska Trójmiasto.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sopot. Czy w Sopocie można się kąpać 05.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dziś w Sopocie panują fantastyczne warunki do wypoczynku nad wodą. Lekki, orzeźwiający wiatr sprawia, że upał nie jest uciążliwy, a Bałtyk zachęca do schłodzenia się. Wszystkie strzeżone kąpieliska są oficjalnie otwarte i w pełni bezpieczne dla plażowiczów.

Oto szczegółowy wykaz miejsc, w których można dziś bezpiecznie zażywać kąpieli:

  • Sopot - 13-17: Temperatura powietrza wynosi 24°C, a wody stabilne 19°C. Wiatr wieje z prędkością 4 m/s. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.
  • Sopot - Łazienki Południowe I: Termometry wskazują 24°C w cieniu, a woda ma 19°C. Prędkość wiatru to 4 m/s. Pełne bezpieczeństwo i doskonałe warunki.
  • Sopot - Łazienki Południowe II: Identycznie jak na sąsiednim stanowisku, powietrze ma 24°C, woda 19°C, a łagodny wiatr wieje z prędkością 4 m/s.
  • Sopot-32A-33: Temperatura powietrza to 24°C, woda ma przyjemne 19°C przy wietrze o sile 4 m/s.
  • Sopot-K22: Doskonałe miejsce na relaks – temperatura powietrza wynosi 24°C, wody 19°C, a wiatr osiąga jedynie 4 m/s.
  • Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Północna część sopockiej plaży również zaprasza z temperaturą powietrza 24°C, wody 19°C i wiatrem 4 m/s.

Oficjalne kontrole potwierdzają, że stan sanitarny wody na wszystkich wymienionych wyżej kąpieliskach nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

To doskonała wiadomość dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć urlop nad Bałtykiem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sopocie nie odnotowano obecności sinic. Choć w innych częściach polskiego wybrzeża w minionych dniach pojawiały się lokalne ostrzeżenia dotyczące bakterii lub sinic, sopockie wody są w pełni czyste, przejrzyste i bezpieczne dla zdrowia. Bez obaw można więc korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień przynosi idealny kompromis pogodowy – 24°C w powietrzu i 19°C w wodzie to doskonałe zestawienie zarówno do plażowania, jak i aktywnego wypoczynku. Przy łagodnym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s fale są niewielkie, co ułatwia pływanie nawet mniej doświadczonym osobom. Pamiętajcie jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze sprawdzajcie kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym bezpośrednio przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujcie się do poleceń ratowników sopockiego WOPR. Bezpieczeństwo jest zawsze na pierwszym miejscu!

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