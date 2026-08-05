Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Juracie zapraszają

Warunki do wypoczynku nad wodą na Półwyspie Helskim są dziś wyjątkowo zachęcające, a ucieczka przed śródlądowym skwarem nad Bałtyk okazuje się strzałem w dziesiątkę. Jedyne oficjalne kąpielisko w tej urokliwej miejscowości jest w pełni otwarte i gotowe na przyjęcie wczasowiczów. Oto szczegółowy meldunek z plaży:

Kąpielisko Jurata Międzymorze: Kąpielisko jest otwarte (powiewa biała flaga). Temperatura powietrza wynosi niezwykle komfortowe 26°C, z kolei temperatura wody w Bałtyku sięga dziś 17°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne i sprzyja bezpiecznej rekreacji. Ostatnia oficjalna ocena sanitarna potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

Sinice w Juracie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu toksycznych zakwitów. Aktualne dane z monitoringu oraz najnowsze doniesienia sanitarne potwierdzają, że na kąpielisku w Juracie nie odnotowano obecności sinic. Co więcej, wolne od tych organizmów pozostaje obecnie całe wybrzeże Zatoki Gdańskiej oraz otwarte wody Bałtyku, co pozwala na w pełni bezpieczną i beztroską kąpiel w morskich falach.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Juracie przynosi upragnione wytchnienie od ekstremalnego żaru panującego w głębi kraju, oferując przyjemne 26°C i orzeźwiającą wodę o temperaturze 17°C. Trzeba jednak zachować czujność – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa pomorskiego ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które mogą nadejść w godzinach popołudniowych i przynieść silniejsze porywy wiatru. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzajmy barwę flagi przed wejściem do wody i bezwzględnie stosujmy się do poleceń oraz komunikatów ratowników czuwających na plaży.

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