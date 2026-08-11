Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej dziś zamknięte

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Gdyni wydało dla Zatoki Gdańskiej i Bałtyku Południowo-Wschodniego ostrzeżenia przed silnym wiatrem, dochodzącym w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta. To właśnie te trudne warunki wywołały niezwykle groźne prądy wsteczne (strugowe), z którymi w starciu nawet najlepsi pływacy nie mają szans. Ratownicy w Krynicy Morskiej podjęli jedyną słuszną decyzję o bezwzględnym zakazie kąpieli na całym lokalnym wybrzeżu.

Zagrożenie prądami wstecznymi i silnym wiatrem

Z tego powodu czerwona flaga powiewa dziś na wszystkich monitorowanych kąpieliskach:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1 – temperatura powietrza wynosi 20°C, wody również 20°C, a wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s.

– temperatura powietrza wynosi 20°C, wody również 20°C, a wiatr na plaży wieje z prędkością 4 m/s. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2 – warunki są identyczne (powietrze 20°C, woda 20°C, wiatr 4 m/s).

– warunki są identyczne (powietrze 20°C, woda 20°C, wiatr 4 m/s). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka – tu także obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do wody (powietrze 20°C, woda 20°C, wiatr 4 m/s).

– tu także obowiązuje bezwzględny zakaz wejścia do wody (powietrze 20°C, woda 20°C, wiatr 4 m/s). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port – ostatnie z oficjalnych kąpielisk również pozostaje zamknięte (powietrze 20°C, woda 20°C, wiatr 4 m/s).

Prądy wsteczne, zwane też rozrywającymi, to wyjątkowo zdradliwe zjawisko. Powstają, gdy masy wody spiętrzone przez wiatr uchodzą z powrotem w głąb morza wąskimi strumieniami, osiągającymi ogromne prędkości. Jeśli porwie nas taki nurt, kluczowe jest, by nie panikować i nie płynąć pod prąd, lecz spróbować wydostać się z niego, płynąc równolegle do linii brzegowej.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści w tym całym pogodowym zamieszaniu. Oficjalne raporty sanitarne potwierdzają, że woda na wszystkich czterech kąpieliskach w Krynicy Morskiej jest w pełni czysta i przydatna do kąpieli. Na monitorowanych kąpieliskach nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia ocena czystości wody została przeprowadzona 7 sierpnia 2026 roku, a kolejne rutynowe badania zaplanowano na 18 sierpnia 2026 roku. Choć parametry biologiczne wody są idealne, to ze względu na bezpieczeństwo fizyczne (falowanie i prądy) wejście do morza musi poczekać.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Krynicy Morskiej przynosi umiarkowane temperatury – zarówno powietrze, jak i woda w Bałtyku osiągnęły przyjemne 20°C. Jednak silniejszy wiatr na morzu tworzy wysokie fale i stwarza niewidoczne z brzegu, śmiertelne zagrożenie pod wodą. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nie ignorujmy ostrzeżeń i bezwzględnie słuchajmy poleceń ratowników. Jeśli pogoda nie pozwala na bezpieczną kąpiel, warto wykorzystać ten czas na spacery brzegiem morza i zbieranie bursztynów, które wzburzony Bałtyk chętnie wyrzuca na plażę po sztormowej pogodzie.

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