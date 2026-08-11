Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mechelinkach zapraszają

Po niedawnych zawirowaniach z jakością wody, sytuacja w Mechelinkach wreszcie się ustabilizowała. Ratownicy nie wywiesili czerwonej flagi, co oznacza, że możecie bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami. Co ciekawe, dzisiejsze parametry pokazują nietypową anomalię termiczną – woda w Zatoce Puckiej jest wyraźnie cieplejsza niż otaczające ją powietrze! Przy niemal bezwietrznej aurze warunki do rekreacji są bardzo stabilne.

Oto szczegółowy raport dla kąpieliska w Mechelinkach:

Status kąpieliska: Otwarte (brak czerwonej flagi)

Otwarte (brak czerwonej flagi) Temperatura wody: 19°C

19°C Temperatura powietrza: 16°C

16°C Prędkość wiatru: Słaby powiew o sile zaledwie 1 m/s

Słaby powiew o sile zaledwie 1 m/s Stan wody: Przydatna do kąpieli (oficjalna ocena sanepidu z 7 sierpnia 2026 r., kolejny pomiar planowany jest na 19 sierpnia 2026 r.)

Sinice w Mechelinkach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiali się powtórki z minionego tygodnia. Na monitorowanym kąpielisku w Mechelinkach nie odnotowano obecnie zakwitu sinic. Przypomnijmy, że jeszcze 6 sierpnia Sanepid wprowadził tu nagły, tymczasowy zakaz kąpieli właśnie z powodu toksycznych cyjanobakterii. Na szczęście dzięki zmianie prądów wodnych i korzystniejszym warunkom atmosferycznym, zagrożenie szybko minęło i już dzień później zakaz został całkowicie odwołany. Obecne pomiary potwierdzają, że woda jest całkowicie czysta i wolna od niebezpiecznych kożuchów roślinnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Mechelinkach sprzyja raczej spokojnym spacerom i rekreacji na brzegu niż wielogodzinnym kąpielom słonecznym. Temperatura powietrza wynosi 16°C, jednak przy bardzo słabym wietrze (zaledwie 1 m/s) odczuwalny chłód nie powinien być tak dotkliwy. Co ciekawe, woda w zatoce o temperaturze 19°C zachęca do krótkiego zanurzenia. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wczasowicza: warunki nad Bałtykiem mogą zmienić się z godziny na godzinę. Przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników pracujących na plaży.

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