Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chałupach dziś zamknięte

Zgodnie z najnowszym raportem ratowników z dnia 11 sierpnia 2026 roku, na plaży w Chałupach wprowadzono bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Sytuacja ta dotyczy jedynego oficjalnie monitorowanego kąpieliska w tej miejscowości:

Chałupy wejście na plażę nr 21 – kąpielisko jest ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Powodem takiej decyzji jest wysoka fala.

Choć lokalny wiatr w Chałupach osiąga zaledwie 4 m/s, to sytuacja na otwartym Bałtyku jest znacznie bardziej dynamiczna. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem z kierunków zachodnich dla całego Wybrzeża Środkowego oraz Zatoki Gdańskiej, gdzie stan morza określany jest jako 3 do 4. Tak silne falowanie generuje niezwykle niebezpieczne prądy wsteczne, które mogą wciągnąć pod wodę nawet doświadczonych pływaków. Dlatego ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi.

Sinice w Chałupach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych i groźnych dla zdrowia zakwitów bakterii. Na monitorowanym kąpielisku Chałupy wejście na plażę nr 21 nie odnotowano obecności sinic. Woda jest w pełni czysta pod względem biologicznym. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 5 sierpnia 2026 roku, jednoznacznie potwierdziła, że woda jest przydatna do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 17 sierpnia 2026 roku, co daje pewność, że jedyną przeszkodą w rekreacji są dziś wyłącznie siły natury.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki pogodowe w Chałupach wymagają od urlopowiczów nieco cierpliwości. Temperatura powietrza wynosi dziś zaledwie 17°C, z kolei woda w Bałtyku ma cieplejsze 19°C. Chłodniejszy front, który napłynął nad polskie wybrzeże, ogranicza komfort wypoczynku na kocu, a lokalny wiatr o sile 4 m/s potęguje uczucie chłodu. Pamiętajmy o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli z brzegu fale nie wydają się przerażające, pod powierzchnią mogą kryć się zdradliwe prądy wsteczne. Zawsze szanujmy decyzje ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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