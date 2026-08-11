Całkowite zaćmienie Słońca. Jest mobilizacja wojska i policjantów

Zaćmienie Słońca 2026. Zapanuje całkowita ciemność

Już 12 sierpnia 2026 roku dojdzie do jednego z najbardziej efektownych zjawisk astronomicznych tego roku – całkowitego zaćmienia Słońca. Powstaje ono wtedy, gdy Księżyc znajdzie się dokładnie pomiędzy Ziemią a Słońcem. W pasie całkowitości niebo na krótki czas wyraźnie się ściemni, a wokół czarnej tarczy Księżyca będzie można dostrzec koronę słoneczną. Zjawisko będzie widoczne w różnych częściach Europy.

Całkowite zaćmienie Słońca 2026. Gdzie oglądać?

Zjawisko będzie widoczne m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Islandii i części Francji, a w wielu innych miejscach kontynentu jako zaćmienie częściowe. W Hiszpanii całkowita faza rozpocznie się około godz. 20:26–20:30 czasu lokalnego, zależnie od regionu. Na Balearach maksimum przypadnie około godz. 20:30, a całkowita faza potrwa tam około trzech minut, choć w konkretnych miejscach może być krótsza. Na Majorce całkowitość potrwa około 1 minuty i 36 sekund.

Hiszpania mobilizuje policję i wojsko

Tegoroczne zjawisko będzie szczególnie interesujące dla mieszkańców i turystów przebywających w Hiszpanii. Według hiszpańskich szacunków do kraju może przyjechać około 460 tys. zagranicznych turystów, którzy będą chcieli zobaczyć zaćmienie na własne oczy.

Tak ogromna liczba odwiedzających oznacza poważne wyzwanie organizacyjne. Właśnie dlatego do zabezpieczenia wydarzenia zostaną zaangażowane dodatkowe siły. Na miejscu pojawią się policjanci, ratownicy i żołnierze. Ich zadaniem będzie między innymi kontrolowanie ruchu, reagowanie na sytuacje kryzysowe i zapewnienie sprawnego działania służb ratunkowych.

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Krwawy Księżyc. Całkowite zaćmienie Księżyca obserwowane na całym Świecie

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Możliwe ogromne korki i problemy z ewakuacją

Jednym z największych wyzwań będzie transport. Turyści będą chcieli dotrzeć do miejsc, z których widoczność zaćmienia będzie najlepsza. W efekcie drogi mogą zostać w krótkim czasie bardzo mocno obciążone.

Szczególnej uwagi wymagają również wybrzeże i porty. Część osób będzie chciała obserwować zjawisko z pokładu łodzi, co może doprowadzić do dużego zagęszczenia jednostek na morzu.

Czy w Polsce 12 sierpnia będzie widoczne zaćmienie?

12 sierpnia 2026 r. zaćmienie Słońca będzie widoczne w całej Polsce, ale jako częściowe - Polska nie znajdzie się w pasie całkowitości. Najlepsze warunki będą na zachodzie i północy kraju: w zachodniej Polsce może zostać zasłonięte około 85 proc. tarczy, podczas gdy na południowym wschodzie zjawisko będzie znacznie mniej efektowne. Zaćmienie rozpocznie się w Polsce około godz. 19:10–19:20, zależnie od lokalizacji. Maksymalna faza przypadnie wieczorem, a ponieważ Słońce będzie już nisko nad horyzontem.