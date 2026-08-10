Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustce zapraszają

Plażowicze mają dziś powody do radości, ponieważ na obu oficjalnych kąpieliskach w Ustce warunki do rekreacji w wodzie są znakomite. Bałtyk jest dziś niezwykle spokojny, a wiatr jest niemal niewyczuwalny, co sprzyja rodzinnemu wypoczynkowi. Co ciekawe, ustecka plaża zachodnia może pochwalić się w tym sezonie prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi, co potwierdza jej światowy standard czystości i bezpieczeństwa.

Ustka Wschód – kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 19°C, z kolei woda w Bałtyku ma aż 20°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że na morzu nie ma fali. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 29 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na dziś, 10 sierpnia).

– kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 19°C, z kolei woda w Bałtyku ma aż 20°C. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że na morzu nie ma fali. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 29 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na dziś, 10 sierpnia). Ustka Zachód II – tutaj również czeka na nas otwarta plaża i bezpieczna woda. Warunki pogodowe są identyczne jak po wschodniej stronie: temperatura powietrza to 19°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli na podstawie badań z 29 lipca, z planowanym kolejnym testem na 10 sierpnia.

Sinice w Ustce? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitów glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Ustce nie odnotowano obecności sinic, a woda zachowuje pełną przejrzystość. Podczas gdy w innych częściach Pomorza – na przykład w Gdyni Redłowie czy w okolicach Jastarni i Juraty – sanepid musiał interweniować i wywiesić czerwone flagi z powodu toksycznych zakwitów, usteckie plaże są pod tym względem całkowicie bezpieczne i wolne od zagrożeń. Można bez przeszkód cieszyć się morskimi kąpielami.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Ustce przynosi umiarkowaną temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz wyjątkowo ciepłą jak na Bałtyk wodę, osiągającą 20°C. Przy niemal bezwietrznej pogodzie (1 m/s) warunki wydają się wręcz sielankowe. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zawsze zależy od naszej odpowiedzialności. Niedzielny wypadek na plaży wschodniej, w którym służby musiały reanimować i transportować do szpitala nieprzytomną kobietę, jest poważnym ostrzeżeniem. Złotą zasadą każdego plażowicza powinno być kąpanie się wyłącznie w miejscach strzeżonych, stałe monitorowanie koloru flagi wywieszanej przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do ich poleceń.

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