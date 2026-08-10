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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają
Dla każdego, kto planuje dziś relaks nad morzem, Sopot oferuje znakomite warunki. Na żadnym z dozorowanych przez ratowników kąpielisk nie obowiązuje zakaz wejścia do wody. Oznacza to, że turyści i mieszkańcy mogą bez przeszkód korzystać z uroków bałtyckiej plaży. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:
- Sopot - 13-17: Temperatura powietrza wynosi 20°C, a woda ma identyczną temperaturę 20°C. Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 6 sierpnia).
- Sopot - Łazienki Południowe I: Na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 20°C oraz woda o temperaturze 20°C. Warunki wiatrowe są bardzo łagodne (4 m/s).
- Sopot - Łazienki Południowe II: Identyczne, komfortowe warunki – temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 20°C oraz przyjemny wiatr o prędkości 4 m/s.
- Sopot-32A-33: Kąpielisko w pełni dopuszczone do użytku. Temperatura wody i powietrza wynosi stabilne 20°C przy wietrze sięgającym 4 m/s.
- Sopot-K22: Doskonałe miejsce na relaks. Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły temperaturę 20°C, a wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprzyja bezpiecznej rekreacji.
- Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Bezpieczne i czyste kąpielisko, na którym odnotowano temperaturę powietrza 20°C i wody 20°C. Prędkość wiatru to optymalne 4 m/s.
Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację
Na monitorowanych kąpieliskach w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda na wszystkich sześciu plażach została oceniona przez inspektorów sanitarnych jako w pełni przydatna do kąpieli. To wyjątkowo dobra wiadomość, biorąc pod uwagę, że wysokie temperatury w sierpniu sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów, co zmusiło sanepid do zamknięcia kąpielisk w sąsiedniej Gdyni Redłowie oraz w rejonie Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego. W Sopocie plażowicze mogą czuć się w pełni bezpiecznie – woda jest czysta i zachęca do pływania.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki w Sopocie są wyjątkowe – rzadko zdarza się, aby temperatura wody była równa temperaturze powietrza i wynosiła przyjemne 20°C. Przy słabym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Choć sytuacja jest dziś znakomita, zawsze warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do wszelkich poleceń służb dbających o bezpieczeństwo kąpiących się.