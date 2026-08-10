Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sopocie zapraszają

Dla każdego, kto planuje dziś relaks nad morzem, Sopot oferuje znakomite warunki. Na żadnym z dozorowanych przez ratowników kąpielisk nie obowiązuje zakaz wejścia do wody. Oznacza to, że turyści i mieszkańcy mogą bez przeszkód korzystać z uroków bałtyckiej plaży. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:

Sopot - 13-17: Temperatura powietrza wynosi 20°C , a woda ma identyczną temperaturę 20°C . Wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 6 sierpnia).

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma identyczną temperaturę . Wiatr wieje z łagodną prędkością . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnie badanie z 6 sierpnia). Sopot - Łazienki Południowe I: Na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze 20°C oraz woda o temperaturze 20°C . Warunki wiatrowe są bardzo łagodne ( 4 m/s ).

Na plażowiczów czeka powietrze o temperaturze oraz woda o temperaturze . Warunki wiatrowe są bardzo łagodne ( ). Sopot - Łazienki Południowe II: Identyczne, komfortowe warunki – temperatura powietrza 20°C , temperatura wody 20°C oraz przyjemny wiatr o prędkości 4 m/s .

Identyczne, komfortowe warunki – temperatura powietrza , temperatura wody oraz przyjemny wiatr o prędkości . Sopot-32A-33: Kąpielisko w pełni dopuszczone do użytku. Temperatura wody i powietrza wynosi stabilne 20°C przy wietrze sięgającym 4 m/s .

Kąpielisko w pełni dopuszczone do użytku. Temperatura wody i powietrza wynosi stabilne przy wietrze sięgającym . Sopot-K22: Doskonałe miejsce na relaks. Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły temperaturę 20°C , a wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprzyja bezpiecznej rekreacji.

Doskonałe miejsce na relaks. Zarówno powietrze, jak i woda osiągnęły temperaturę , a wiatr wiejący z prędkością sprzyja bezpiecznej rekreacji. Sopot-Kamienny Potok-Koliba: Bezpieczne i czyste kąpielisko, na którym odnotowano temperaturę powietrza 20°C i wody 20°C. Prędkość wiatru to optymalne 4 m/s.

Sinice w Sopocie? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Sopocie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda na wszystkich sześciu plażach została oceniona przez inspektorów sanitarnych jako w pełni przydatna do kąpieli. To wyjątkowo dobra wiadomość, biorąc pod uwagę, że wysokie temperatury w sierpniu sprzyjają rozwojowi tych mikroorganizmów, co zmusiło sanepid do zamknięcia kąpielisk w sąsiedniej Gdyni Redłowie oraz w rejonie Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego. W Sopocie plażowicze mogą czuć się w pełni bezpiecznie – woda jest czysta i zachęca do pływania.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Sopocie są wyjątkowe – rzadko zdarza się, aby temperatura wody była równa temperaturze powietrza i wynosiła przyjemne 20°C. Przy słabym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s morze jest spokojne, co stwarza idealne warunki do rodzinnego wypoczynku. Choć sytuacja jest dziś znakomita, zawsze warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego plażowicza: przed wejściem do wody należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz stosować się do wszelkich poleceń służb dbających o bezpieczeństwo kąpiących się.

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