Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Łebie zapraszają

Warunki wiatrowe bezpośrednio przy brzegu są wyjątkowo łagodne w porównaniu do niespokojnego, otwartego morza, gdzie porywy wiatru mogą osiągać nawet do 7 stopni w skali Beauforta. Na plażach w Łebie wiatr wieje dziś z prędkością zaledwie 3 m/s, co stwarza doskonałe warunki do odpoczynku. Wszystkie trzy strzeżone kąpieliska są otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli:

Kąpielisko przy plaży A w Łebie: Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda ma przyjemne 18°C . Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 23 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne zaplanowano już na 11 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma przyjemne . Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 23 lipca potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne zaplanowano już na 11 sierpnia. Kąpielisko przy plaży "B" w Łebie: Tutaj odnotowano identyczne, sprzyjające parametry – powietrze ma 19°C , natomiast woda w Bałtyku osiąga 18°C . Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

Tutaj odnotowano identyczne, sprzyjające parametry – powietrze ma , natomiast woda w Bałtyku osiąga . Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Kąpielisko przy plaży C w Łebie: Na tej plaży woda jest o stopień cieplejsza i wynosi aż 19°C, podczas gdy temperatura powietrza to 18°C. Podobnie jak w przypadku pozostałych plaż, jakość wody jest bez zarzutu, a następna kontrola sanitarna odbędzie się 11 sierpnia.

Sinice w Łebie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się letnich zakwitów sinic, które w sierpniu potrafią uprzykrzyć urlop nad polskim morzem. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łebie nie odnotowano obecności sinic. Chociaż wysokie temperatury sprzyjają rozwojowi cyjanobakterii i doprowadziły do zamknięcia pojedynczych plaż w innych częściach województwa pomorskiego, woda w Łebie pozostaje czysta, bezpieczna i wolna od niebezpiecznych zakwitów. Sanepid zaklasyfikował wodę jako w pełni zdatną do kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Łebie sprzyja umiarkowanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza wynosi od 18°C do 19°C, a woda w Bałtyku ma niemal identyczną temperaturę, sięgającą 18-19°C. Lekki wiatr o prędkości 3 m/s nie stwarza zagrożenia wysokimi falami przy brzegu. Warto jednak pamiętać, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Złotą zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie oznaczeń flagowych na stanowiskach ratowniczych oraz stosowanie się do poleceń ratowników. Zawsze upewnij się, jaka flaga powiewa nad kąpieliskiem, zanim zdecydujesz się wejść do wody!

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