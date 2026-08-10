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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają
Dla wszystkich spędzających urlop na Mierzei Wiślanej mamy znakomite wiadomości. Warunki wiatrowe nad Zatoką Gdańską są dzisiaj wyjątkowo sprzyjające – wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s, co oznacza brak silnych fal i prądów wstecznych. Ratownicy nie mieli żadnych podstaw do wprowadzania zakazów, dlatego na wszystkich plażach nie wywieszono czerwonych flag, a kąpieliska są całkowicie otwarte.
Oto szczegółowy raport z poszczególnych lokalizacji w Krynicy Morskiej:
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Kąpielisko jest otwarte (brak czerwonej flagi). Temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to przyjemne 20°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Woda została uznana za przydatną do kąpieli.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Zaprasza wszystkich plażowiczów – brak czerwonej flagi (kąpielisko otwarte). Parametry są identyczne: powietrze 19°C, woda 20°C, wiatr 1 m/s.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Kolejne bezpieczne miejsce do letniego wypoczynku. Kąpielisko jest otwarte, temperatura powietrza i wody wynosi odpowiednio 19°C i 20°C przy słabym wietrze 1 m/s.
- Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Podobnie jak w innych punktach, odnotowano tu 19°C w powietrzu, 20°C w wodzie oraz wiatr o sile 1 m/s.
Wszystkie badania laboratoryjne próbek wody z początku sierpnia potwierdzają jej wysoką jakość, co pozwala na bezpieczną rekreację bez obaw o zdrowie.
Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które potrafią popsuć wakacyjne plany. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena stanu wody, przeprowadzona przez sanepid, jednoznacznie wskazuje, że woda jest w pełni bezpieczna i wolna od toksycznych organizmów.
Choć na początku sezonu, pod koniec czerwca, plażowicze musieli mierzyć się z chwilowymi ograniczeniami na kąpielisku Bulwar Słoneczny 2 z powodu zakwitu sinic, obecne prądy i stabilne warunki atmosferyczne sprawiły, że problem ten całkowicie ustąpił. Woda jest czysta i przejrzysta, a turyści mogą bez przeszkód korzystać z uroków bałtyckiej plaży.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, dzisiejsze warunki w Krynicy Morskiej są bardzo stabilne. Mimo umiarkowanej temperatury powietrza wynoszącej 19°C, woda o temperaturze 20°C stwarza dobre warunki do kąpieli, szczególnie przy znikomym wietrze osiągającym zaledwie 1 m/s. Warto pamiętać, że aura nad Bałtykiem potrafi być zmienna, a silniejsze powiewy wiatru czy prądy morskie mogą szybko wpłynąć na bezpieczeństwo.
Złota zasada bezpiecznego plażowania: Zawsze przed wejściem do wody spójrz na wieżę ratowniczą. Brak czerwonej flagi oznacza bezpieczną kąpiel pod okiem wykwalifikowanych służb. Pamiętaj, aby zawsze słuchać poleceń ratowników i kąpać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych – to najprostsza droga do bezpiecznego i udanego urlopu!