Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Jastrzębiej Górze zapraszają

Aktualnie na plażach w Jastrzębiej Górze panuje wyjątkowy spokój. Choć woda w Bałtyku mogłaby być nieco cieplejsza, to brak silnego wiatru sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi nad brzegiem morza. Zgodnie z najnowszymi odczytami z 10 sierpnia, na wszystkich trzech monitorowanych odcinkach plaży możecie śmiało wchodzić do wody. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Wejście na plażę nr 22: Temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda ma 17°C . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 6 sierpnia, a kolejną kontrolę zaplanowano na 18 sierpnia.

Temperatura powietrza wynosi , a woda ma . Wiatr jest niemal niewyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Woda została oficjalnie uznana za przydatną do kąpieli na podstawie badania z 6 sierpnia, a kolejną kontrolę zaplanowano na 18 sierpnia. Wejście na plażę nr 23: Warunki termiczne są identyczne – powietrze ma 19°C , a woda 17°C przy wietrze o sile 1 m/s . Stan sanitarny wody jest bez zarzutu (ocena z 6 sierpnia, następne badanie odbędzie się 19 sierpnia).

Warunki termiczne są identyczne – powietrze ma , a woda przy wietrze o sile . Stan sanitarny wody jest bez zarzutu (ocena z 6 sierpnia, następne badanie odbędzie się 19 sierpnia). Wejście na plażę nr 25: Tutaj również odnotowano 19°C w cieniu oraz 17°C w wodzie. Spokojny wiatr o prędkości 1 m/s gwarantuje brak wysokich fal. Woda jest czysta i bezpieczna (badanie z 6 sierpnia, następne zaplanowano na 18 sierpnia).

Dzięki bezwietrznej aurze rano, na żadnym z tych kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że możecie w pełni korzystać z letnich uroków Bałtyku.

Sinice w Jastrzębiej Górze? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Jastrzębiej Górze nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy próbek wody potwierdzają jej wysoką jakość i pełną przydatność do kąpieli. Można bez obaw korzystać z morskich kąpieli, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu wody pod kątem ewentualnego zmętnienia czy nagłej zmiany barwy, co zawsze warto zgłosić dyżurującym ratownikom.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, początek dnia w Jastrzębiej Górze przynosi umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturą powietrza 19°C i wody 17°C przy niemal bezwietrznej pogodzie (1 m/s). Choć poranek zachęca do plażowania, należy pamiętać, że pogoda nad Bałtykiem bywa kapryśna, a prognozy na resztę dnia zapowiadają dynamiczne zmiany i możliwość wystąpienia silnego wiatru oraz burz. Z tego powodu najważniejsza, złota zasada każdego bezpiecznego plażowicza brzmi: zawsze przed wejściem do wody spoglądajcie na maszt ratowniczy i sprawdzajcie kolor wywieszonej flagi. Słuchajcie poleceń ratowników wodnych – ich obecność i decyzje na kąpielisku są kluczem do Waszego bezpiecznego powrotu z wakacji.

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