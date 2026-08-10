Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający na Mierzei Wiślanej mają dziś powody do radości. Warunki na plażach w Stegnie są stabilne, a brak czerwonych flag oznacza, że bez obaw można korzystać z uroków Bałtyku. Oto szczegóły dotyczące obu strzeżonych kąpielisk w gminie:

Kąpielisko Stegna I (wejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi 19°C , a woda w Bałtyku osiągnęła przyjemne 19°C . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s , co sprzyja bezpiecznej rekreacji. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 4 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny pomiar zaplanowano na 13 sierpnia.

(wejście od ul. Lipowej): temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku osiągnęła przyjemne . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością , co sprzyja bezpiecznej rekreacji. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 4 sierpnia potwierdziło jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejny pomiar zaplanowano na 13 sierpnia. Kąpielisko Stegna II: tutaj również panują identyczne, komfortowe warunki. Temperatura powietrza oraz wody wynosi 19°C, przy wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne oceny sanitarne.

To doskonały moment na nadmorski spacer i kąpiel w morzu. Choć temperatura powietrza wynosi umiarkowane 19°C, woda o tej samej temperaturze 19°C wciąż zachęca do aktywności.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy świetne informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż. Na monitorowanych kąpieliskach Stegna I oraz Stegna II nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie letnie temperatury w innych rejonach polskiego wybrzeża bywają powodem czasowych zakazów kąpieli, w Stegnie woda jest obecnie całkowicie czysta i bezpieczna dla zdrowia. Można bez obaw korzystać z morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Stegnie oferuje umiarkowane warunki – 19°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie, przy łagodnym wietrze o prędkości 4 m/s. Choć nie są to afrykańskie upały, brak silnych fal i brak sinic stwarzają idealne warunki do bezpiecznej zabawy nad morzem. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas. W związku z niedawnymi wydarzeniami w Stegnie, gdy ratownicy apelowali o nieblokowanie korytarzy ratunkowych parawanami, prosimy o rozwagę i pozostawienie wolnej przestrzeni dla służb ratowniczych. Zawsze zwracajmy uwagę na kolor wywieszonej na plaży flagi i bezwzględnie stosujmy się do poleceń dyżurujących ratowników.

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