Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Krynicy Morskiej zapraszają

Planujący niedzielny relaks nad wodą mają dziś pełną swobodę wyboru – każde z monitorowanych miejsc gwarantuje bezpieczną i przyjemną rekreację. Warunki na poszczególnych plażach prezentują się następująco:

Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 2: Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura wody wynosi komfortowe 20°C, a powietrza 21°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

Kąpielisko jest w pełni otwarte. Temperatura wody wynosi komfortowe 20°C, a powietrza 21°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Korczaka: Bezpieczne i otwarte dla plażowiczów. Woda o temperaturze 20°C idealnie współgra z 21°C na brzegu. Wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje brak wysokich fal.

Bezpieczne i otwarte dla plażowiczów. Woda o temperaturze 20°C idealnie współgra z 21°C na brzegu. Wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje brak wysokich fal. Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Bulwar Słoneczny 1: Zaprasza do kąpieli. Odnotowano tu temperaturę wody na poziomie 20°C, temperaturę powietrza 21°C oraz znikomą prędkość wiatru (1 m/s).

Zaprasza do kąpieli. Odnotowano tu temperaturę wody na poziomie 20°C, temperaturę powietrza 21°C oraz znikomą prędkość wiatru (1 m/s). Kąpielisko Morskie Krynica Morska - Port: Warunki są tu identyczne jak na pozostałych plażach – woda ma 20°C, powietrze 21°C, a wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Wejście do wody jest w pełni dozwolone.

Brak czerwonych flag na masztach ratowniczych potwierdza, że można bez obaw korzystać z uroków Bałtyku na całej linii brzegowej Krynicy Morskiej.

Sinice w Krynicy Morskiej? Sprawdzamy sytuację

To świetna wiadomość dla osób obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Krynicy Morskiej nie odnotowano dziś zakwitu sinic. Choć na początku sezonu wakacyjnego pod koniec czerwca zdarzały się okresowe problemy z tymi organizmami, obecnie sytuacja jest całkowicie stabilna. Ostatnie badania przeprowadzone przez sanepid potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli, co oznacza, że można bezpiecznie zanurzać się w morzu na każdym z miejskich kąpielisk.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Krynicy Morskiej to prawdziwa gratka dla miłośników spokojnego wypoczynku. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C oraz wodzie rozgrzanej do 20°C warunki są bardzo komfortowe, a niemal bezwietrzna pogoda (wiatr 1 m/s) sprawia, że morze jest spokojne niczym jezioro. Choć dzisiejszy dzień zachęca do beztroski, z perspektywy zaufanego przewodnika warto pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy. Kolor flagi oraz bezpośrednie zalecenia ratowników dyżurujących na plaży są jedynym pewnym źródłem informacji o bieżącym bezpieczeństwie w danym momencie.

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