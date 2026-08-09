Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewie zapraszają

Zarówno od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej, turyści i mieszkańcy mogą bez przeszkód korzystać z uroków letniego wypoczynku. Dzięki stabilnej, wyżowej pogodzie kształtującej warunki w całym kraju, nadmorski wiatr jest dziś niemal niewyczuwalny, co stwarza idealne warunki do rekreacji dla rodzin z dziećmi oraz miłośników spokojnego morza.

Oto szczegółowy raport z rewskich plaż zarejestrowany podczas dzisiejszych pomiarów:

Rewa od strony Zatoki Gdańskiej: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 18°C , a temperatura wody to wyjątkowo wysokie jak na Bałtyk 22°C . Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s , co oznacza niemal idealną flautę. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli.

Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a temperatura wody to wyjątkowo wysokie jak na Bałtyk . Wiatr wieje z prędkością zaledwie , co oznacza niemal idealną flautę. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 7 sierpnia potwierdza, że jest ona w pełni przydatna do kąpieli. Rewa od strony Zatoki Puckiej: Kąpielisko jest również otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Warunki są identyczne – powietrze ma 18°C, woda aż 22°C, a wiatr o sile 1 m/s ledwo marszczy taflę wody. Woda jest czysta i bezpieczna, co potwierdzają ostatnie badania laboratoryjne przeprowadzone przez inspektorów sanitarnych.

Niezwykle rzadko zdarza się, aby temperatura wody w Bałtyku przewyższała temperaturę powietrza o tak wiele stopni, co czyni dzisiejszy dzień doskonałą okazją do bezpiecznych kąpieli.

Sinice w Rewie? Sprawdzamy sytuację

Wielu urlopowiczów na Pomorzu z niepokojem śledzi doniesienia o zakwitach sinic, zwłaszcza że od 6 sierpnia wprowadzono bezwzględny, tymczasowy zakaz kąpieli na pobliskiej plaży w Mechelinkach. Na szczęście na monitorowanych kąpieliskach w Rewie nie odnotowano zakwitu tych mikroorganizmów. Zarówno plaża od strony Zatoki Gdańskiej, jak i Zatoki Puckiej posiadają aktualne, pozytywne oceny jakości wody. Kąpiel jest tu w pełni bezpieczna, a czystość akwenu nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna aura sprzyja wypoczynkowi – przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i wyjątkowo ciepłej wodzie mającej aż 22°C, Rewa oferuje dziś wyśmienite warunki do relaksu. Słaby wiatr o prędkości 1 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura jest bardzo przyjemna, a woda pozostaje spokojna. Choć prognozy dla Polski zapowiadają nadchodzące upały przekraczające 30°C, to już dziś warto skorzystać z uroków plażowania. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do zaleceń i komunikatów lokalnych służb ratunkowych.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie