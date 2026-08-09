Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Stegnie zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają dziś powody do radości – oba oficjalne kąpieliska w Stegnie są otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Choć pogoda zachęca raczej do umiarkowanej aktywności, to parametry wody i powietrza są stabilne. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Stegna I: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 4 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 13 sierpnia). Temperatura wody wynosi 19°C , z kolei temperatura powietrza to 18°C . Prędkość wiatru wynosi zaledwie 2 m/s . Dane pochodzą z pomiaru przeprowadzonego 9 sierpnia 2026 roku .

woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 4 sierpnia, kolejne badanie zaplanowano na 13 sierpnia). Temperatura wody wynosi , z kolei temperatura powietrza to . Prędkość wiatru wynosi zaledwie . Dane pochodzą z pomiaru przeprowadzonego . Kąpielisko Stegna II: stan wody również oceniono jako zdatny do kąpieli. Temperatura wody sięga 19°C przy temperaturze powietrza 18°C. Wiatr wiejący z prędkością 2 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Pomiar zaktualizowano 9 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Stegnie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi cyjanobakterii. Choć w ostatnich dniach pomorski sanepid zmuszony był zamknąć kilka popularnych kąpielisk w Trójmieście i na Półwyspie Helskim z powodu zakwitu toksycznych sinic, to w Stegnie nie odnotowano zakwitu tych organizmów. Woda na tutejszych plażach pozostaje czysta, bezpieczna i wolna od uciążliwych glonów. Można zatem w pełni bezpiecznie korzystać z kąpieli morskich, ciesząc się urokami lata bez obaw o podrażnienia skóry czy inne dolegliwości zdrowotne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Stegnie są bardzo stabilne – woda o temperaturze 19°C jest o stopień cieplejsza niż powietrze (18°C), co sprawia, że wejście do morza nie grozi gwałtownym szokiem termicznym. Niemal bezwietrzna aura (wiatr 2 m/s) sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad polskim morzem potrafi ulec zmianie w mgnieniu oka. Złotą zasadą bezpiecznego wypoczynku jest każdorazowe sprawdzanie koloru flagi na stanowisku ratowników przed wejściem do wody oraz bezwzględne stosowanie się do komunikatów i poleceń wydawanych przez służby WOPR.

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